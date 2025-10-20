БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Берое и Монтана не се победиха в Първа лига

от БНТ
Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
Равенство беляза последния мач от 12-ия кръг в родния шампионат.

първа лига берое монтана галерия
Снимка: startphoto.bg
Берое и Монтана не успяха да се победят в Първа лига. Двата отбора си стиснаха ръцете за равенство след 1:1 в последен мач от 12-ия кръг.

На стадион „Берое“ Алберто Салидо изведе домакините, а точен за новака в родния елит бе Филип Ежике, като головете паднаха още на старта на двубоя. През втората част и двата отбора имаха своите шансове, но ново попадение така и не падна.

Мачът започна с атаки към двете врати, при които вратарите се намесиха по веднъж в ситуациите. В 7-та минута Жоао Милейрао центрира на втора греда от десния фланг, а непокрития Алберто Салидо прати топката в мрежата от близка дистанция с удар от въздуха – 1:0 за Берое.

Девет минути по-късно Монтана изравни резултата, след като Филип Ежике успя да се възползва от пас в дълбочина, финтира Хуан Саломони и реализира от малък ъгъл за 1:1.

Артур Мота се намеси блестящо в 24-та минута след удар на Калоян Стрински и предотврати пълен обрат в резултата.

В следващите минути гостите бяха по-активни на терена, но не успяха да стигнат до нов удар в очертанията на вратата. От своя страна Берое разчиташе на центрирания, които също не донесоха успех и двата тима се разделиха на почивка при равенство в резултата.

Минута след подновяване на играта Монтана организира добра атака, която завърши с опасен удар на Томас Азеведо. Топката рикошира в тялото на Саломони и излезе в корнер на сантиметри от гредата.

Берое отговори с пробив на Нене в 52-та минута, при който влезлият на почивката испанец отправи много силен и точен удар, но Марсио Роса се намеси страхотно и изби в ъглов удар. След изпълнението се получи разбъркване в пеналта на гостите и Хуан Саломони отправи удар от въздуха, но топката мина над вратата.

Три минути по-късно Кайо Лопес стреля от около 30 метра, но Роса изби насочената в долния десен ъгъл топка.

Берое владееше инициативата в следващите минути, а Монтана използва всяка възможност за бързи атаки. При една от тях в 76-та минута Филип Ежике бе изведен от Илиас Илиадис сам срещу Артур Мота, но вратарят на домакините успя да избие удара на нападателя.

Три минути след това отново Ежике направи самостоятелен пробив и бе съборен в наказателното поле от Мота, а реферът посочи бялата точка за изпълнение на дузпа. Флагът на страничния съдия обаче бе вдигнат за засада и решението бе отменено.

В добавеното време Ежике имаше възможност да донесе победата за своя тим след като стреля с глава от непосредствена близост, но топката мина над вратата на старозагорци.

По този начин Берое се изкачи на 6 място в класирането с актив от 14 точки, а Монтана остана на 12 позиция със 12 пункта и прекъсна серията си от три поредни загуби. В следващия кръг Берое ще гостува на ЦСКА, а двубоят е насрочен за 26 октомври от 17:15 ч. Монтана приема Арда на 24 октомври от 15:00 часа.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Берое #ПФК Монтана

Product image
