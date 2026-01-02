БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Диетологът на Байерн Мюнхен: Нашата работа е да интегрираме научните открития в ежедневието по практичен начин

Мелф Карстенсен се присъедини към Байерн през юни 2025 г. В интервю за списание „51“ той обяснява какво е важно при работата с професионалните играчи.

Снимка: fcbayern.com
Слушай новината

Мелф Карстенсен е главният диетолог на Байерн Мюнхен. Неговата основна роля е да помага на играчите да оптимизират храненето си, за да поддържат върхова форма и представяне, като съветва както професионалисти, така и аматьори спортисти относно важността на хранителните навици.
Карстенсен се присъедини към Байерн през юни 2025 г., идвайки от Борусия Дортмунд, където също заемаше позицията главен диетолог.

В интервю за списание „51“ той обяснява какво е важно при работата с професионалните играчи.

Запитан какво влияние има храненето в професионалния футбол, той отговори:

„Едно е ясно: най-важното нещо във футбола е това, което треньорът прави с отбора. Храненето е малко поддържащо зъбно колело. Нашата работа е да интегрираме научните открития в ежедневието по практичен начин. Не твърде много, но достатъчно, за да подпомогнем целите. Храненето не е чудодейно лекарство – но е инструмент, който може да бъде оптимизиран. Искаме да забавим изтощението колкото е възможно повече. Не можем да предотвратим изтощението, затова искаме да го забавим колкото е възможно повече. Това е физиология, но този процес можем да го забавим. В крайна сметка не можете да карате болид от Формула 1 без правилното гориво.“

Той описа работата си с играчите.

„Важно е от кои хранителни вещества се нуждаем, кога се нуждаем и в какви количества. Въглехидратите играят централна роля. Всичко се изчислява до грамове на килограм телесно тегло – но не казвам на играчите: „Имате нужда от шест до осем грама въглехидрати на килограм телесно тегло, за да запълните резервите си от гликоген, и след това 30 грама протеин за регенерация.“ Казвам им: „Уверете се, че имате голям енергиен резерв, яжте достатъчно въглехидрати и пийте този шейк след тренировка, за да помогнете за регенерацията си“, обясни диетологът.

Мелф Карстенсен каза още, че хранителните режими на отделните играчите са различни и това е нещо нормално.

"Крилата играят на позиции, които изискват много бягане, така че храненето с въглехидрати е особено важно. Вратарят също изминава пет или шест километра, но изискванията са напълно различни. Индивидуалното натоварване също играе роля: някой играл ли е 90 минути или по-малко, има ли история на контузии, крампи. Така че се адаптираме, няма магическа формула. Работим с хора, а не с машини", заяви той.

Специалистът разкри как изглежда дневният хранителен режим на един професионален играч.

„Работим на база пълен пансион. Като правило имаме поне две хранения заедно на ден. В дните на мачовете имаме два пъти повече хранения. Преди всичко това означава два пъти повече въглехидрати – с други думи, два пъти повече енергия. Когато сме на път, се храним в хотела вечер, плюс това те получават закуски по време на физиотерапевтичните сесии, закуска, обяд, хранене преди мача и се хранят отново след последния съдийски сигнал. Това е от решаващо значение, особено по време на интензивни седмици с два мача. А бюфетът за мача с шейкове, палачинки и паста винаги изглежда по един и същи начин, независимо къде сме – независимо дали е домакински мач, гостуване или световно клубно първенство в Америка. Всичко това ни създава сигурност. Опитваме се да поддържаме рутини и да ги прекъсваме възможно най-малко, така че подготовката да е оптимална", заключи Мелф Карстенсен.

