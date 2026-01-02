БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дани Алвеш стана съсобственик на третодивизионен португалски клуб

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

42-годишният бразилец също планира да подпише договор с отбора до юни 2026-а и да играе за тях.

дани алвеш стана съсобственик третодивизионен португалски клуб
Снимка: БТА
Слушай новината

Бившият защитник на Барселона и на бразилския национален отбор Дани Алвеш стана съсобственик на португалския клуб от трета дивизия Сао Жоао де Вер.

Преди това медиите съобщиха, че 42-годишният бразилец също планира да подпише договор с отбора до юни 2026-а и да играе за тях.

„Официално потвърждаваме Дани Алвеш като съсобственик на клуба. Име, което представлява една от най-успешните траектории в световния футбол, сега се пресича с клуб с дълбоки корени, изграден върху упорит труд, устойчивост и страст. Две различни истории се обединяват с обща цел - да превърнат потенциала във величие“, се казва в изявление на тима.

През януари 2023 година Алвеш беше арестуван по подозрение в изнасилване. През февруари 2024-а той беше осъден на 4,5 години затвор плюс 5 години пробация, но през март 2025-а апелативното отделение на Върховния съд на Каталуния отмени присъдата му.

#Дани Алвеш

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Световен футбол

Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Камерун е четвъртфиналист в турнира за Купата на африканските нации Камерун е четвъртфиналист в турнира за Купата на африканските нации
Чете се за: 01:30 мин.
Интер Маями взе вратар №1 в МЛС Интер Маями взе вратар №1 в МЛС
Чете се за: 01:12 мин.
Мароко намери място на четвъртфиналите Мароко намери място на четвъртфиналите
Чете се за: 01:10 мин.
Истории от Световните първенства – 1970 Истории от Световните първенства – 1970
Чете се за: 14:20 мин.
По-топло време, по-качествен Мондиал? По-топло време, по-качествен Мондиал?
Чете се за: 08:00 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ