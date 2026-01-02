Дани Алвеш стана съсобственик на третодивизионен португалски клуб

Бившият защитник на Барселона и на бразилския национален отбор Дани Алвеш стана съсобственик на португалския клуб от трета дивизия Сао Жоао де Вер.

Преди това медиите съобщиха, че 42-годишният бразилец също планира да подпише договор с отбора до юни 2026-а и да играе за тях.

„Официално потвърждаваме Дани Алвеш като съсобственик на клуба. Име, което представлява една от най-успешните траектории в световния футбол, сега се пресича с клуб с дълбоки корени, изграден върху упорит труд, устойчивост и страст. Две различни истории се обединяват с обща цел - да превърнат потенциала във величие“, се казва в изявление на тима.

През януари 2023 година Алвеш беше арестуван по подозрение в изнасилване. През февруари 2024-а той беше осъден на 4,5 години затвор плюс 5 години пробация, но през март 2025-а апелативното отделение на Върховния съд на Каталуния отмени присъдата му.