Алехандро Сагерас: Този Берое отива на всеки терен в България, за да печели

Алехандро Сагерас смята, че Берое търси победата срещу всеки един съперник в Първа лига. Старозагорци надвиха Добруджа с 1:0 на стадион „Берое“. Според старши треньора тимът от Стара Загора търпи развитие.

"Тренирахме добре през седмицата. Във всеки мач имаме стратегия, за да бъдем конкурентни на отбори като днешния, който има опитни футболисти и добър треньор. Те само ще израстват. Нашият отбор също се развива и гледаме напред", започна наставникът.

"Имаме ситуации за голове и ритъм, но понякога избързваме и нямаме ефективност. През тази година изградихме млад отбор, който се надяваме да радва тази публика", добави той.

Той сподели и какво очаква от следващия мач, който ще бъде срещу Левски.

"Казвал съм го и преди - този Берое отива на всеки терен в България, за да спечели. Уважаваме Левски, ЦСКА, Лудогорец и всички други големи отбори, но Берое също е отбор с история, който има тежест в това първенство“, завърши Сагерас.