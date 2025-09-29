БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Берое пречупи девет от Добруджа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
Спорт
Запази

Старозагорци постигнаха трета победа от началото на сезона в Първа лига.

Берое пречупи девет от Добруджа
Слушай новината

Берое постигна трета победа от началото на сезона в Първа лига. Футболистите на Алехандро Сагерас надвиха Добруджа с 1:0 в мач от десетия кръг, който се изигра на стадион „Берое“.

Точен за старозагорци бе Алберто Салидо, разписвайки е от дузпа през второто полувреме. Новакът в елита доигра мача с девет души, тъй като Венцислав Керчев получи директен червен картон във въпросната ситуация, а в края на мача Диого Мадлено последва съдбата на своя съотборник.

Гостите започнаха по-активно срещата, но не успяха да създадат сериозна опасност пред вратата на старозагорци. От своя страна Берое използваше всяка възможност за бърза атака, но също не стигна до удар.

Най-сериозната опасност до момента дойде в 30-ата минута, когато Хуан Пабло Саломони стреля с глава, но Галин Григоров успя да избие. Топката отново попадна в бранителя на Берое, който отправи удар, но след рикошет тя мина на сантиметри край гредата.

Минута по-късно Алберто Салидо изпълни пряк свободен удар, а топката бе насочена към долния десен ъгъл на вратата. Стражът на Добруджа се намеси страхотно и изби в ъглов удар.

Минута след подновяване на играта Алберто Салидо изведе Нене, който шутира от малък ъгъл, но Григоров спаси и топката излезе в корнер.

Венцислав Керчев отправи удар с глава след центриране от ъглов удар в 50-та минута, но топката мина на метър над гредата.

В ответната атака Йесид Валбуена бе изведен зад гърба на отбраната, навлезе в наказателното поле и бе съборен от Венцислав Керчев. Реферът отсъди дузпа в полза на Берое и след намеса на ВАР показа директен червен картон за играча на Добруджа. Зад топката застана Алберто Салидо, който изпълни перфектно и Берое поведе с 1:0.

В 60-та минута голмайсторът за старозагорци бе изведен от Нене сам срещу Григоров и пусна топката покрай вратаря на гостите, но ударът му мина на сантиметри от гредата.

В следващите минути играта на терена бе нервна, накъсана и с множество нарушения. При едно от тях влезлият като резерва Диого Мадалено получи директен червен картон и Добруджа остана с девет души на терена в 81-та минута.

Веднага след това Хуан Пинеда излезе на стрелкова позиция, но ударът му мина покрай гредата. В 86-та минута Димитър Пиргов прати топката в мрежата на старозагорци след удар с глава, но страничния рефер маркира засада.

По този начин Берое се изкачи на седмо място в класирането с актив от 13 точки, а Добруджа остана на 14-а позиция със седем пункта и няма победа вече в шести пореден двубой.

В следващия кръг Берое ще гостува на Левски, а двубоят е насрочен за 4 октомври от 20:15 часа. Ден по-късно Добруджа приема Арда в 15:00 часа.

Свързани статии:

Първа лига: Берое - Добруджа (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Берое - Добруджа (ГАЛЕРИЯ)
Старозагорският тим постигна минимална победа над своя съперник.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Добруджа #ПФК Берое

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
1
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
2
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат
3
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон...
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
4
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
5
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“,...
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
6
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Футбол

ФИФА отне три точки на Република Южна Африка в световните квалификации
ФИФА отне три точки на Република Южна Африка в световните квалификации
Атанас Атанасов: Отборът не печели точки от елементарни грешки Атанас Атанасов: Отборът не печели точки от елементарни грешки
Чете се за: 01:12 мин.
Алехандро Сагерас: Този Берое отива на всеки терен в България, за да печели Алехандро Сагерас: Този Берое отива на всеки терен в България, за да печели
Чете се за: 01:25 мин.
Парма взе глътка въздух в Серия А Парма взе глътка въздух в Серия А
Чете се за: 01:15 мин.
Ботев Враца привлече бивш национал Ботев Враца привлече бивш национал
Чете се за: 01:47 мин.
Отложеният мач между Валенсия и Овиедо ще бъде изигран утре Отложеният мач между Валенсия и Овиедо ще бъде изигран утре
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Климатичните промени - умни градини решават проблема със засушаването Климатичните промени - умни градини решават проблема със засушаването
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
България заема шесто място в Европа по затлъстяване
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Топлофикация“ публикува графика за спирането на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
До следващото лято Плевен да няма режим на водата – цел на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Специално: ЕС е увеличил износа на забранени на негова територия...
Чете се за: 04:05 мин.
Екология
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ