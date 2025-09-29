Берое пречупи девет от Добруджа

Берое постигна трета победа от началото на сезона в Първа лига. Футболистите на Алехандро Сагерас надвиха Добруджа с 1:0 в мач от десетия кръг, който се изигра на стадион „Берое“.

Точен за старозагорци бе Алберто Салидо, разписвайки е от дузпа през второто полувреме. Новакът в елита доигра мача с девет души, тъй като Венцислав Керчев получи директен червен картон във въпросната ситуация, а в края на мача Диого Мадлено последва съдбата на своя съотборник.

Гостите започнаха по-активно срещата, но не успяха да създадат сериозна опасност пред вратата на старозагорци. От своя страна Берое използваше всяка възможност за бърза атака, но също не стигна до удар.

Най-сериозната опасност до момента дойде в 30-ата минута, когато Хуан Пабло Саломони стреля с глава, но Галин Григоров успя да избие. Топката отново попадна в бранителя на Берое, който отправи удар, но след рикошет тя мина на сантиметри край гредата.

Минута по-късно Алберто Салидо изпълни пряк свободен удар, а топката бе насочена към долния десен ъгъл на вратата. Стражът на Добруджа се намеси страхотно и изби в ъглов удар.

Минута след подновяване на играта Алберто Салидо изведе Нене, който шутира от малък ъгъл, но Григоров спаси и топката излезе в корнер.

Венцислав Керчев отправи удар с глава след центриране от ъглов удар в 50-та минута, но топката мина на метър над гредата.

В ответната атака Йесид Валбуена бе изведен зад гърба на отбраната, навлезе в наказателното поле и бе съборен от Венцислав Керчев. Реферът отсъди дузпа в полза на Берое и след намеса на ВАР показа директен червен картон за играча на Добруджа. Зад топката застана Алберто Салидо, който изпълни перфектно и Берое поведе с 1:0.

В 60-та минута голмайсторът за старозагорци бе изведен от Нене сам срещу Григоров и пусна топката покрай вратаря на гостите, но ударът му мина на сантиметри от гредата.

В следващите минути играта на терена бе нервна, накъсана и с множество нарушения. При едно от тях влезлият като резерва Диого Мадалено получи директен червен картон и Добруджа остана с девет души на терена в 81-та минута.

Веднага след това Хуан Пинеда излезе на стрелкова позиция, но ударът му мина покрай гредата. В 86-та минута Димитър Пиргов прати топката в мрежата на старозагорци след удар с глава, но страничния рефер маркира засада.

По този начин Берое се изкачи на седмо място в класирането с актив от 13 точки, а Добруджа остана на 14-а позиция със седем пункта и няма победа вече в шести пореден двубой.

В следващия кръг Берое ще гостува на Левски, а двубоят е насрочен за 4 октомври от 20:15 часа. Ден по-късно Добруджа приема Арда в 15:00 часа.