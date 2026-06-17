Алекс де Минор и Франсиско Серундоло продължават към четвъртфиналите в Куинс

Водачът в схемата Алекс де Минор се класира за четвъртфиналите на турнира на трева в Куинс в Лондон след убедителна победа над Денис Шаповалов. Австралиецът се наложи с 6:4, 6:1 и записа шести успех в шест мача срещу канадския тенисист.

Шестият в световната ранглиста демонстрира отлична форма, като доминираше напълно във втория сет и не позволи на съперника си да намери ритъм. В следващата фаза де Минор ще се изправи срещу американеца Брандън Накашима.

Накашима също премина безпроблемно през осминафиналите след успех с 6:2, 6:2 над перуанеца Игнасио Бусе.

До четвъртфиналите достигна и британецът Артър Фери, който с подкрепата на местната публика победи французина Адриан Манарино със 7:6(7), 6:4.

Аржентинецът Франсиско Серундоло също продължава напред. Той не остави шансове на американеца Дженсън Бруксби и спечели с 6:0, 6:3, като особено впечатляващ беше първият сет, в който не загуби нито гейм.

В спор за място на полуфиналите Серундоло ще се изправи именно срещу Артър Фери.