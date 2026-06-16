Алекс де Минор започна с успех в Лондон

Водачът в схемата Алекс де Минор продължава силната си форма на трева, класирайки се за втория кръг на турнира в Лондон с награден фонд 2,58 милиона евро.

Австралиецът победи на старта канадеца Габриел Диало със 7:6(8), 6:3 и си осигури сблъсък с друг канадец в лицето на Денис Шаповалов.

Победата прекъсна серия от загуби в "Куинс Клъб" за номер 6 в световната ранглиста, който отпадаше в първия кръг в последните две години.

„Това беше голямо предизвикателство, не беше най-красивият мач, но днес всичко беше за оцеляване. Това е любимата ми част от годината и обичам да съм в Лондон. Надявам се, че ще мога да спечеля много тенис мачове на трева“, каза австралиецът, който достигна до финала на трева в Хертогенбош (Нидерландия) през миналата седмица.

Де Минор спаси два сетбола в тайбрека на първия сет, а след това направи пробив в 15-минутния четвърти гейм на втория сет, за да стигне до успеха.

Подготовката на третия поставен Якуб Меншик за Уимбълдън започна разочароващо, тъй като 20-годишният чех отстъпи пред френски левичар Адриан Манарино, губейки маратонския мач с 5:7, 7:6(3), 7:6(5).

37-годишният Манарино водеше с 5:2 в първия сет, но го загуби, но постепенно изтощи полуфиналиста от Откритото първенство на Франция с уникалните си удари. Следващият мач за него ще бъде срещу участващия с "уайлд кард" представител на домакините Артър Фери.

Корентен Муте сложи край на серията си от пет поредни загуби в първия кръг, след като елиминира сънародника си Джовани Мпечи-Перикар с 6:7(5), 6:4, 7:6(5) в мач, който беше прекъснат в понеделник и се доигра днес.