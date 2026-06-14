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Алекс Грозданов: Индивидуално и като отбор продължаваме да растем

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Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
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Капитанът на националите коментира успеха над Аржентина.

Алекс Грозданов
Снимка: БТА
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Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов коментира победата с 3:1 гейма над Аржентина в Лига на нациите.

„Аржентина е много силен отбор. Издържахме срещу тях. Имаме добри нападатели и това беше ключът, който много ни помогна. Ние си говорим често и знаем, че можем да правим добри неща. Индивидуално и като отбор продължаваме да растем“, коментира Грозданов.

Своето мнение за срещата даде и либерото Дамян Колев.

„Загубихме първия гейм, защото Аржентина игра по-агресивно в нея. След това показахме друга игра и истинското ни лице. Посрещаме четирима и това дава резултат до момента. Дано и занапред всичко върви по този начин. Винаги е неприятно да губиш. Важното е, че си взехме поука и реагирахме. Очаквам равностоен двубой със Сърбия. Те се представят силно. Ще се борим за победа с всички сили“, коментира Колев.

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Националите се наложиха с 3:1 гейма над Аржентина.
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#Волейболна Лига на нациите за мъже 2026 #Алекс Грозданов

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