Алекс Грозданов: Индивидуално и като отбор продължаваме да растем

Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов коментира победата с 3:1 гейма над Аржентина в Лига на нациите.

„Аржентина е много силен отбор. Издържахме срещу тях. Имаме добри нападатели и това беше ключът, който много ни помогна. Ние си говорим често и знаем, че можем да правим добри неща. Индивидуално и като отбор продължаваме да растем“, коментира Грозданов.

Своето мнение за срещата даде и либерото Дамян Колев.

„Загубихме първия гейм, защото Аржентина игра по-агресивно в нея. След това показахме друга игра и истинското ни лице. Посрещаме четирима и това дава резултат до момента. Дано и занапред всичко върви по този начин. Винаги е неприятно да губиш. Важното е, че си взехме поука и реагирахме. Очаквам равностоен двубой със Сърбия. Те се представят силно. Ще се борим за победа с всички сили“, коментира Колев.