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Александър Александров: Целта ни е да надградим второто място, а селекцията беше направена с мисъл за по-голяма конкуренция

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Спорт
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Наставникът на ЦСКА 1948 очаква тежки мачове срещу Спартак Варна и Спартак Търнава, но е уверен, че тимът е готов да направи още една крачка напред

Александър Александров: Целта ни е да надградим второто място, а селекцията беше направена с мисъл за по-голяма конкуренция
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров-Алвеша заяви, че отборът влиза с високи амбиции в новия сезон, след като през миналата кампания постигна историческото второ място в Първа лига. Специалистът е убеден, че запазеното ядро на състава и внимателно подбраната селекция ще позволят на "червените“ да бъдат още по-конкурентоспособни.

"На 80-90 процента сме готови за първенството, а след първия мач смятам, че ще бъдем на 100 процента. Надявам се тази година да се представим още по-добре от миналия сезон“, заяви Александров.

Наставникът обясни защо през лятото клубът привлече само трима нови футболисти – Жюл Майер, Ектор Куеяр и Моатаз Земземи.

"Взехме трима, защото преценихме, че точно на тези позиции трябва да увеличим конкуренцията. И тримата са следени от дълго време, а сме доволни, че успяхме да запазим основната група. Максимум можем да привлечем още един нов играч“, каза той.

По думите му французинът Майер би трябвало да се адаптира по-бързо, докато на боливиеца Куеяр ще бъде необходимо повече време, тъй като за първи път ще играе в европейски футбол.

Алвеша коментира и първите съперници на отбора. Според него Спартак (Варна), който привлече 17 нови футболисти, ще бъде непредвидим още в началото на сезона, докато словашкият Спартак (Търнава) е един от най-трудните възможни противници в Лигата на конференциите.

„Изгледах шест техни мача от миналия сезон. Това е много сериозен отбор с изграден стил на игра и силна подкрепа от трибуните. Може би ни се падна най-тежкият възможен съперник“, призна треньорът.

Той коментира и новото правило за задължително участие на футболист до 23 години, като заяви, че не е привърженик на подобни ограничения.

"Според мен правилото трябва да бъде до 21 години. Ако до 23 не си се наложил сам, вероятно си изпуснал възможността да играеш сериозен футбол. Имаме няколко варианта и ще преценяваме според съперника“, допълни Александров.

Единственият кадрови проблем преди старта на сезона е контузията на Брайън Собреро, който получи разтежение на тренировка и най-вероятно ще пропусне гостуването на Спартак (Варна) в първия кръг.

#Александър Александров-Алвеша #ФК ЦСКА 1948

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