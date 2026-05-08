Александър Александров: Трябва да показваме повече характер

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров коментира загубата с 0:1 от ЦСКА София, която коства на тима му второто място във временното класиране.

„Можем да разделим мача на две части. До преди гола ние бяхме по-добрия отбор и с по-чистите положения. И за втори пореден мач губим с един гол, дошъл от индивидуална грешка, когато топката е в нас и недобро изчистване. Получаваме от тук гол и след гола не знам какво става. Трябва да си поговорим с момчетата, защото паднахме психически и нищо не ни се получи“, започна 39-годишният бивш защитник.

„Аз мисля, че отборът се развива, играе добре, играе хубав футбол. Просто в тези мачове трябва да показваме повече характер и концентрацията ни не трябва да пада 90 минути. Явно на нас това ни е проблем и трябва да работим. И от първата до последната минута трябва да играем по един и същи начин. И имаме още три мача, в които трябва да покажем, че тези грешки са били случайни", завърши Александров.