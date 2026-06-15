Александър Николов е лидер при реализаторите в Лигата на нациите

Александър Николов завърши първата седмица от волейболната Лига на нациите като лидер при реализаторите и нападателите. След четири изиграни мача българският национал оглавява класацията за най-много точки с 96, като е и лидер при нападателите с 87 точки от атака.

Състезателят на Кучине Лубе Чивитанова има 87 точки от атака, 5 от блокада, 4 от сервис, както и 59 процента успеваемост в нападение. Николов има по 22 точки средно на мач.

"Страхотно представяне от младата звезда на България и световния волейбол през първата седмица на турнира", написаха от БФВолейбол.

Следващият мач на България от Лигата на нациите е на 24 юни срещу Италия. Българите се намират на девето място в класирането с две победи и две поражения.