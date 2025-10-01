БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Николов: Не мога да спра да се усмихвам

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Надявам се в бъдеще да имаме още поводи да се събираме на "Александър Невски", защото беше просто невероятно, заяви посрещачът на националния отбор по волейбол.

левски приветства сребърните медалисти световното първенство волейбол галерия
Слушай новината

Посрещачът на националния отбор по волейбол Александър Николов заяви, че не може да спре да се усмихва след паметното посрещане от българските привърженици в София. Световните вицешампиони се прибраха във вторник с чартър от Истанбул и бяха приветствани от хиляди в центъра на столицата.

България посрещна своите волейболни герои по шампионски

Волейболистите спечелиха сребърните медали на световното първенство във Филипините през миналата седмица и самият финал бе едно от най-гледаните спортни събития в България от десетилетия.

"Вчера беше денят, в който категорично разбрахме какво сме направили за България. От тогава не мога да спра да се усмихвам. Чувствам се горд, че успяхме да съберем толкова интерес от хората и че се обединихме в една цел. Много се радвам", заяви разпределителят на националния отбор.

"Спортът, особено колективният, обединява. Видяхме доказателството за това и се надявам в бъдеще да имаме още поводи да се събираме на "Александър Невски", защото беше просто невероятно", продължи Николов, който попадна в идеалния отбор на световното първенство.

Той се разви като волейболист в столичния Левски, след което продължи обучението си в американската колежанска система. От три години той е играч на Лубе Чивитанова в Италия, за където ще замине само след три дни за началото на новия сезон в най-силното първенство на планетата.

"Тук (в Левски - бел.авт.) съм прекарал голяма част от юношеските си години и е готино да се завърнеш на базата с медала. Благодаря много на Левски, че организира това нещо. Със сигурност има допълнителна мотивация, за да видим всичко това отново", завърши Александър Николов след специалната церемония за националите от Левски.

Свързани статии:

ВК Левски София посрещна като герои възпитаниците си от националния отбор по волейбол
ВК Левски София посрещна като герои възпитаниците си от националния отбор по волейбол
Чете се за: 04:40 мин.
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини не успя да спре перфектно...
Чете се за: 05:20 мин.
# Александър Николов #Български национален отбор по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
1
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
2
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"
3
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то
4
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин...
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели
5
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се...
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май (МЕМЕТА)
6
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Национални отбори

Жребият за Евроволей 2026 ще бъде изтеглен в събота
Жребият за Евроволей 2026 ще бъде изтеглен в събота
Давид Давидов: За Левски е удоволствие да постига резултати с млади български волейболисти Давид Давидов: За Левски е удоволствие да постига резултати с млади български волейболисти
Чете се за: 02:20 мин.
Георги Татаров и Венислав Антов: За цената на успеха, фенската любов и бъдещите предизвикателства Георги Татаров и Венислав Антов: За цената на успеха, фенската любов и бъдещите предизвикателства
Чете се за: 04:22 мин.
Евгени Иванов: Нашите момчета имаха всички предпоставки за този успех Евгени Иванов: Нашите момчета имаха всички предпоставки за този успех
Чете се за: 02:07 мин.
Венислав Антов: След това, което видяхме вчера, аз наистина съм в шок Венислав Антов: След това, което видяхме вчера, аз наистина съм в шок
Чете се за: 02:10 мин.
Патриарх Даниил прие световните вицешампиони в "Светия Синод" Патриарх Даниил прие световните вицешампиони в "Светия Синод"
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства
ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Земетресение е регистрирано в Истанбул Земетресение е регистрирано в Истанбул
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от Израел българин и как реагираха българските власти? (ОБЗОР) "Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от Израел българин и как реагираха българските власти? (ОБЗОР)
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
В планините вали сняг, шофьорите да бъдат внимателни (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Прокуратурата във Варна поема разследването за предполагаемо...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Срина се системата за проверка на глоби в КАТ
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ