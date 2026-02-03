БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Омод Килде пропуска Игрите в Милано/Кортина

Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Норвежкият скиор все още не е напълно готов физически и психически за участие.

Норвежкият скиор Алексндър Омод Килде обяви, че се отказва от участие на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

33-годишният Килде, който взе два медала на предходната Олимпиада в Пекин през 2022 година, заяви, че все още не е готов физически и психически за най-важното състезание за сезона.

"Направих всички възможно, за да бъда готов за тези Олимпийски игри, но моето съзнание и моето тяло не се представят по начина, по който трябва", заяви скиорът във вторник.

Килде претърпя много тежко падане в спускането във Венген през януари 2024 година. То доведе до две скъсани връзки в рамото му, както и прорезна рана в прасеца на десния му крак. Възстановяването му продължи близо две години и той успя да се върне на пистата чак през този сезон.

"Бе много трудно да стигна до това решение след цялата работа, която положих заедно с моето семейство, медицинския екип и националния отбор. В същото време съм горд, че успях да се върна в Световната купа и да се състезавам отново", каза още той.

Килде спечели сребро в комбинацията и бронз в супергигантския слалом на Олимпиадата в Пекин. Той има 21 победи за Световната купа и общо 48 подиума.

