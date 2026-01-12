БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Овечкин достигна границата от 20 гола в 21-и сезон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Това обаче не помогна на Вашингтон да избегне загубата от Нешвил в НХЛ.

Александър Овечкин достигна границата от 20 гола в 21-и сезон
Снимка: БТА
Слушай новината

Александър Овечкин се отличи с гол и асистенция, но това не помогна на Вашингтон да избегне загубата с 2:3 при гостуването на Нешвил в мач от Националната хокейна лига.

Овечкин откри резултата при числен превес в 5:56 минута на двубоя и така достигна границата от поне 20 отбелязани гола във всеки един от 21-те си сезона в лигата. Така той излезе еднолично на второто място по този показател в историята, като изостава само с един сезон от лидера Горди Хоу. Попадението беше и рекордно 917-о за руския нападател в НХЛ.

Роман Йоси завърши с попадение и две асистенции, а Стивън Стамкос добави гол и асистенция за успеха на Нешвил.

Лидерът в Тихоокеанската дивизия Вегас спечели убедително с 7:2 срещу домакина Сан Хосе. Чешкият нападател Томаш Хертл записа рекордните в кариерата си 5 точки в един мач, след като вкара два пъти и даде още три асистенции. Джак Айхел добави две попадения, а Павел Дорофеев допринесе с гол и две асистенции за четвъртата поредна победа на отбора.

Дмитри Воронков реализира при числен превес в 61-ата секунда на продължението и донесе победата на Кълъмбъс с 3:2 в залата на Юта. С това гостите прекъснаха поредица от четири загуби.

Виктор Арвидсон вкара в 11:00 минута на мача, а Йонас Корписало отрази всичките 27 удара при успеха на Бостън над гостуващия Питсбърг с 1:0. Така Корписало не допусна гол за първи път през сезона („шътаут“) и за осми път в кариерата си. Домакините постигнаха пети успех в последните си шест мача.

Танър Питърсън се разписа в 6:17 минута на третия период, а Уинипег стигна до обрат от 2:3 до 4:3 срещу гостуващия Ню Джърси.

#НХЛ 2025/2026 #Вашингтон Кепиталс #Нешвил Предатърс #Александър Овечкин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
4
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
5
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
6
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
3
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Зимни

Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
Владимир Зографски се нареди 14-и в състезанието по ски скок в Закопане Владимир Зографски се нареди 14-и в състезанието по ски скок в Закопане
Чете се за: 02:10 мин.
Елвира Йоберг спечели втора поредна победа в Световната купа по биатлон Елвира Йоберг спечели втора поредна победа в Световната купа по биатлон
Чете се за: 01:57 мин.
Алберт Попов завърши 11-ти в Аделбоден Алберт Попов завърши 11-ти в Аделбоден
Чете се за: 01:57 мин.
Норвегия спечели щафетата в Оберхоф при мъжете Норвегия спечели щафетата в Оберхоф при мъжете
Чете се за: 02:05 мин.
Алберт Попов си осигури място във втория манш в Аделбоден Алберт Попов си осигури място във втория манш в Аделбоден
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Как да разпознаем фалшивото евро? Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.
България и еврото
Посланикът ни в Скопие: Властите в РСМ работят по случая с...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
АПИ: 424 машини обработват пътищата в страната
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Наградите "Златен глобус" с лек политически оттенък
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ