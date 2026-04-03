Александър Попов: Надиграха ни със сервис

Спортно-технически отново ни надиграха със сервис. Ние изпълнявахме по-слаб сервис. Тяхното оръжие – сервисът, отново беше основното. Това каза треньорът на ЦСКА Александър Попов след поражението с 0:3 гейма от Левски в първия полуфинален сблъсък от мъжкото волейболно първенство.

„И второто основно нещо, въпреки че играхме с жар и желание, отборът на Левски спечели много важни топки, трудни топки. Вдигнати от задно поле, добре обработени. Просто ни надиграха в тази техническа част“, коментира още Попов.

За Левски това беше 13-та поредна победа срещу ЦСКА. Играе се до три успеха в серията. Вторият полуфинал противопоставя Локомотив Авия и Нефтохимик.