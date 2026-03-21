Александър Тунчев: При нас няма титуляри и резерви

Треньорът на Арда остана доволен от победата над Септември в София.

Наставникът на Арда Александър Тунчев очаквано остана доволен от победата на тима си срещу Септември в София, но подчерта, че има още неща, които трябва да се подобряват. Тимът от Кърджали се наложи с 4:1 и се изкачи на шестото място в класирането.

"Победата не дойде толкова лесно. Вкарахме рано гол, но след това дадохме една-две възможности на домакините. Изравнителният гол дойде дори без положение, след изритана топка, при която не се ориентирахме добре. През втората част мачът се беше затворил, когато вкарахме втория гол и го отворихме. Ние имаме много равностойни футболисти и отново ще кажа, че при нас няма титуляри и резерви", анализира Тунчев след успеха.

"Искам да поздравя домакините от Септември, които наистина бяха подготвили чудесен терен за игра. Искам да поздравя и втаратя ни Анатолий Господинов, който през седмицата загуби баща си. Трудно му беше, но той показа защо е нашия капитан", каза още треньорът.

Арда разби Септември с 4:1 като гост
