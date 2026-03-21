Арда разби Септември с 4:1 като гост

Арда постигна убедителна победа с 4:1 при гостуването си на Септември в мач от 27-ия кръг на Първа лига.

Тимът на Александър Тунчев поведе още в третата минута чрез Серкан Юсеин, но домакините изравниха в 26-ата минута с попадение на Едни Рибейро.

След почивката гостите наложиха пълен контрол. Густаво Каскардо отново даде аванс на Арда в 60-ата минута, а Светослав Ковачев увеличи на 3:1 малко по-късно. Крайното 4:1 оформи Антонио Вутов десет минути преди края.

Арда можеше да стигне и до по-изразителен успех, но попадение на Уилсън Самаке бе отменено заради засада.

С победата тимът от Кърджали се изкачи временно на шесто място с 38 точки. Септември остава в тежка ситуация в дъното и ще търси спасение до края на сезона.



