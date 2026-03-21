Арда разби Септември с 4:1 като гост

С победата тимът от Кърджали се изкачи временно на шесто място в класирането.

Септември - Арда
Снимка: Startphoto.bg
Арда постигна убедителна победа с 4:1 при гостуването си на Септември в мач от 27-ия кръг на Първа лига.

Тимът на Александър Тунчев поведе още в третата минута чрез Серкан Юсеин, но домакините изравниха в 26-ата минута с попадение на Едни Рибейро.

След почивката гостите наложиха пълен контрол. Густаво Каскардо отново даде аванс на Арда в 60-ата минута, а Светослав Ковачев увеличи на 3:1 малко по-късно. Крайното 4:1 оформи Антонио Вутов десет минути преди края.

Арда можеше да стигне и до по-изразителен успех, но попадение на Уилсън Самаке бе отменено заради засада.

С победата тимът от Кърджали се изкачи временно на шесто място с 38 точки. Септември остава в тежка ситуация в дъното и ще търси спасение до края на сезона.

Първа лига: Септември - Арда (ГАЛЕРИЯ)

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Септември София #ПФК Арда Кърджали

Почина холивудската звезда Чък Норис
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
Първа лига: Септември - Арда (ГАЛЕРИЯ)
Левски посреща Черно море на „Герена“ Левски посреща Черно море на „Герена“
Ратко Достанич: Получихме гол, който един сериозен отбор не трябва да допуска Ратко Достанич: Получихме гол, който един сериозен отбор не трябва да допуска
Лъчезар Балтанов: Дано продължим по същия начин Лъчезар Балтанов: Дано продължим по същия начин
Гледайте легендарния български вратар Пламен Николов в предаването "Зала на славата" Гледайте легендарния български вратар Пламен Николов в предаването "Зала на славата"
Ботев Пловдив спечели гостуването си на Славия с късен гол Ботев Пловдив спечели гостуването си на Славия с късен гол
МВнР: България призовава да се спре поставянето на мини в Ормузкия проток
Цените на горивата у нас продължават да се покачват Цените на горивата у нас продължават да се покачват
Заради мъртви птици: Басейнова дирекция ще изследва водни проби от Шабленското езеро Заради мъртви птици: Басейнова дирекция ще изследва водни проби от Шабленското езеро
Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са около 8° Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са около 8°
Куриозен случай в Пловдивско: Осъдиха земеделец за премахната...
Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол,...
20–30% от хората по света имат проблеми със съня
Войната в Украйна - преговори за мир между САЩ и Украйна
