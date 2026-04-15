Александър Тунчев: Спечелихме с късмет, но с увереност и характер

Наставникът на Арда подчерта значението на ранния гол и предупреди, че трудностите тепърва предстоят
Старши треньорът на Арда Александър Тунчев призна, че неговият тим е имал и доза късмет при успеха с 1:0 срещу Лудогорец в последния 30-и кръг на Първа лига, но подчерта, че победата е дошла и благодарение на увереното представяне на футболистите му.
Единственото попадение в срещата бе реализирано още в 4-ата минута от Димитър Велковски, а до края на двубоя гостите от Разград пропуснаха редица възможности, включително и три удара в гредите.
"Беше много трудно. До голяма степен имахме късмет, защото Лудогорец имаше няколко чисти положения“, коментира Тунчев след срещата.
Той отбеляза, че ранният гол е оказал ключово влияние върху развоя на двубоя и е позволил на отбора му да промени игровия си план.
"Отбелязахме рано и това ни даде възможност да се приберем малко по-назад, да търсим пространства зад защитата им и да играем по-освободено“, обясни наставникът.
Тунчев разкри още, че е мотивирал футболистите си да подхождат към мача с нагласата за европейски сблъсък, което е помогнало за по-доброто им представяне.
"Както и преди мача с Левски, казах на момчетата да приемат този двубой като мач от Европа. Излязохме със самочувствие, играхме освободено и се раздадохме“, добави той.
Въпреки престижния успех срещу шампионите, треньорът на Арда предупреди, че отборът не бива да се заблуждава от резултата.
"Не трябва да си мислим, че след като сме победили Лудогорец, следващите мачове ще са по-лесни. Напротив – ще става все по-трудно“, завърши Александър Тунчев.