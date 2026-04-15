Александър Тунчев: Спечелихме с късмет, но с увереност и характер

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев призна, че неговият тим е имал и доза късмет при успеха с 1:0 срещу Лудогорец в последния 30-и кръг на Първа лига, но подчерта, че победата е дошла и благодарение на увереното представяне на футболистите му.

Единственото попадение в срещата бе реализирано още в 4-ата минута от Димитър Велковски, а до края на двубоя гостите от Разград пропуснаха редица възможности, включително и три удара в гредите.

"Беше много трудно. До голяма степен имахме късмет, защото Лудогорец имаше няколко чисти положения“, коментира Тунчев след срещата.

Той отбеляза, че ранният гол е оказал ключово влияние върху развоя на двубоя и е позволил на отбора му да промени игровия си план.

"Отбелязахме рано и това ни даде възможност да се приберем малко по-назад, да търсим пространства зад защитата им и да играем по-освободено“, обясни наставникът.

Тунчев разкри още, че е мотивирал футболистите си да подхождат към мача с нагласата за европейски сблъсък, което е помогнало за по-доброто им представяне.

"Както и преди мача с Левски, казах на момчетата да приемат този двубой като мач от Европа. Излязохме със самочувствие, играхме освободено и се раздадохме“, добави той.

Въпреки престижния успех срещу шампионите, треньорът на Арда предупреди, че отборът не бива да се заблуждава от резултата.