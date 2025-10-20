Александър Василев е водач в Група „А“ на финалния Мастърс при юношите

Българският тенисист Александър Василев е водач в Група „А“ на финалния Мастърс на осемте най-добри в света при юношите (ITF Junior Finals 2025), който ще се проведе в китайския град Чънду. Всеки един двубой на Василев може да гледате пряко в ефира на БНТ 3.

В групата на Василев попаднаха Якопо Васами (Италия), Яник Теодор Александреску (Румъния) и Оскари Палданиус (Финландия). В група „Б“ са Андрес Роиг (Испания), Макс Шьонехаус (Германия), Джак Кенеди (САЩ) и Бенджамин Уилуърт (САЩ). Турнирът започва в сряда. Първите двама от всяка група се класират за полуфиналите, а победителите в тях спорят за титлата.

Шампионът на ITF Junior Finals 2025 ще спечели 1000 точки за световната ранглиста – толкова, колкото се присъждат и при победа в юношески турнир от Големия шлем. Тези точки могат да се окажат решаващи в битката за титлата №1 в края на сезона.

Участниците ще получат и грантове за пътуване, които ще подпомогнат прехода им към професионалния тенис. През 2025 година ще бъде разпределена рекордна сума от $220 000, като шампионите ще получат до $23 000. Финансовото подпомагане ще бъде разпределено и между останалите състезатели до осмо място.

ITF Junior Finals е много повече от тенис турнир – това е преживяване, което подготвя младите таланти за професионалната сцена. Състезателите се потапят в китайската култура, участват в различни събития извън корта и добиват представа как изглежда животът на професионален тенисист.