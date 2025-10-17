БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Гледайте по БНТ 3 финалния тенис турнир за юноши до 18 г. с участието на Александър Василев

БНТ ще излъчи мачовете на 18-годишния Василев, който е поставен под №1 в схемата на турнира. 

гледайте бнт финалния тенис турнир юноши участието александър василев
След финала на юношеския US Open и ключовата си роля при победата на България над Финландия в Купа Дейвис, Александър Василев се отправя към своето поредно предизвикателство през сезона.

Младият български тенисист ще бъде част от финалите на Световния тур за юноши в Чънду, Китай, а Българската Национална Телевизия ще ви направи съпричастни с неговите изяви на корта.

18-годишният Василев е №2 в световната ранглиста при юношите и ще бъде поставен под №1 в схемата на турнира.

Проследете стъпките на един от тенис талантите на страната ни от 22 до 26 октомври, само по БНТ 3!

Свързани статии:

Националите ни по тенис надвиха Финландия с 3-2 победи
Този турнир е единствен с награден фонд от юношеския тур, като един...
