БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от...
Чете се за: 03:05 мин.
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Чете се за: 01:37 мин.
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Чете се за: 03:20 мин.
Ново европейско проучване: Българите са против приемането...
Чете се за: 06:30 мин.
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Василев приключи на сингъл в Католика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Отпадна в първия кръг.

александър василев покори първия професионален връх
Снимка: БТА
Слушай новината

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев отпадна във втория кръг на сингъл на турнира от сериите „Чалънджър 75" в Католика (Италия) с награден фонд от 97 640 евро.

19-годишният българин отстъпи с 6:7(7), 5:7 на №231 в световната ранглиста Андреа Гуериери (Италия). Срещата продължи час и 58 минути.

Василев започна трудно и изостана с два пробива за 1:4 в първия сет, но успя да направи обрат до 6:5. След това се стигна до тайбрек, който беше равностоен до 5:5 точки. Националът обаче загуби следващите две разигравания и изостана в резултата.

Българинът поведе с 2:0 във втората част, но допусна изравняване при 2:2. Василев отново пое инициативата и спечели три поредни гейма от 2:3 до 5:3, но загуби следващите четири гейма и отпадна от надпреварата.

Преди десет дни Василев спечели първата си титла при мъжете от турнирите на ITF, а от тази седмица заема рекордното за него 651-во място в световната ранглиста.

#Александър Василев тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
2
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
3
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
4
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите
5
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино"...
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от военната помощ за Украйна
6
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Български тенис

Александър Донски отпадна още на старта на единично в Словакия
Александър Донски отпадна още на старта на единично в Словакия
Алекса Каратанчева достигна до осминафиналите на тенис турнира в Куршумлийска Баня Алекса Каратанчева достигна до осминафиналите на тенис турнира в Куршумлийска Баня
Чете се за: 00:45 мин.
Успешен старт за Брияна Иванова на тенис турнира за жени в Мадрид Успешен старт за Брияна Иванова на тенис турнира за жени в Мадрид
Чете се за: 00:57 мин.
Александър Донски отпадна на старта на турнира на клей от сериите "Чалънджър" в Братислава Александър Донски отпадна на старта на турнира на клей от сериите "Чалънджър" в Братислава
Чете се за: 00:52 мин.
След обрат Анас Маздрашки продължава към втория кръг на тенис турнира в Куртя де Арджеш (Румъния) След обрат Анас Маздрашки продължава към втория кръг на тенис турнира в Куртя де Арджеш (Румъния)
Чете се за: 01:25 мин.
Динко Динев започна с победа на турнира в Кайзери Динко Динев започна с победа на турнира в Кайзери
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Светът е футбол: БНТ излъчва най-голямото спортно събитие от три държави
Светът е футбол: БНТ излъчва най-голямото спортно събитие от три...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Акция на полицията срещу гонките край Пловдив (СНИМКИ) Акция на полицията срещу гонките край Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Спецакции срещу наркоразпространението в София (СНИМКИ) Спецакции срещу наркоразпространението в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи? Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи?
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Президентът: България очаква Северна Македония да изпълни...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Безредици в Белфаст: Протести след нападение на мъж от бежанец
Чете се за: 03:42 мин.
По света
За първи път в медицинската история: Лекари спасиха бременна с...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Отиде си DJ STEVEN
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ