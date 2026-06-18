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Александър Зверев резервира своя билет за четвъртфинал в Хале

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Спорт
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Напред продължават още Тейлър Фриц и Бен Шелтън.

Александър Зверев резервира своя билет за четвъртфинал в Хале
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Шампионът от „Ролан Гарос“ Александър Зверев се класира на четвъртфинал на турнира по тенис на трева в Хале (Германия), след като се наложи над сънародника си Яник Ханфман с 6:3, 7:6 (7:4).

Зверев вкара девет аса и проби подаването на Ханфман веднъж в първия сет, като демонстрира здрава защита и не позволи нито една брейк-точка за противника. След като се стигна до тайбрек във втория сет, Зверев се справи и триумфира за час и 21 минути.

„Мисля, че беше мач на трева на много добро ниво“, каза Зверев на корта. „И двамата сервирахме изключително добре. Използвах шансовете, които имах... Нямах много възможности, но тези, които имах, ги използвах добре. Имах две точки за пробив. Използвах една от тях и след това още един тайбрек. Понякога мачовете са такива на тревен корт. Но победата е важното“, обясни Звеев след края на срещата.

Определено днес той игра доста по-добре, ако трябва да се прави сравнение с мача му в първия кръг,у когато се нуждаеше от три сета, за да елиминира чешкия тенисист Вит Коприва. Всъщност турнирът в Хале е първото изпитание на трева за Зверев, който се подготвя за началото на турнира от „Големия шлем“ – Уимбълдън, стартиращ на 29-и юни. В деветте си досегашни участия на тези кортове той няма титла, като е достигал до финала два пъти.

В последната среща от днешната програма Рафаел Колиньон (Белгия) отстрани Матия Белучи (Италия) с 4:6, 6:4, 6:3 и си гарантира среща със Зверев.

Американците Бен Шелтън и Тейлър Фриц, които ще се изправят един срещу друг на четвъртфиналите няколко дни след като играха на финала в Щутгарт, също постигнаха победи. Фриц победи Фабиан Марожан с 6:2, 6:4, докато Шелтън трябваше да се вложи много здраво, за да се справи с Итън Куин с 6:4, 5:7, 6:4. Шелтън и Фриц играха на финала в Щутгарт, който Шелтън спечели в три сета.

#тенис турнир в Хале 2026 #Яник Ханфман #Бен Шелтън # Александър Зверев #Тейлър Фриц

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