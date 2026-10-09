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Александър Зверев стартира с успех на Мастърса в Шанхай

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Спорт
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Германецът се наложи над представителя на домакините Ибин У с 6:4, 7:6(4).

Александър Зверев стартира с успех на Мастърса в Шанхай
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Водачът в схемата Александър Зверев започна с победа участието си на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. Германецът, финалист в надпреварата през 2019 г., се наложи над представителя на домакините Ибин У с 6:4, 7:6(4).

Зверев показа стабилна игра в първия сет, в който реализира пробив за 2:1, а след това затвърди преднината си с гейм на нула. Германецът имаше още възможности да увеличи аванса си, но китаецът успя да се защити и остана в двубоя. Въпреки това Зверев запази контрола и затвори първата част при 6:4.

Вторият сет предложи повече интрига. Германецът поведе с пробив, но Ибин У успя да го върне и изравни резултата при 2:2. По-късно китаецът стигна до първата си възможност за пробив в мача и се възползва от нея, за да остане в борбата.

При 5:5 Зверев имаше шанс да си осигури решаващо предимство, но домакинът устоя на натиска и се стигна до тайбрек. В него германецът пое инициативата и спечели със 7:4 точки, за да приключи срещата в два сета.

В следващия кръг Зверев ще се изправи срещу французина Кентен Алис, който елиминира белгиеца Александър Блокс след 6:4, 6:7(9), 6:4.

В друга среща от втория кръг американецът Брандън Накашима победи италианеца Матео Беретини със 7:6(4), 7:5. Следващият му съперник ще бъде определен от двубоя между Александър Бублик и Томаш Махач.

Франсис Тиафо също продължава напред след успех с 6:4, 6:4 над германеца Яник Ханфман. В следващия кръг американецът ще играе срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина, който се наложи над Дженсън Бруксби с 6:1, 6:3.

#АТР Мастърс 1000 в Шанхай 2026 #Александър Зверев

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