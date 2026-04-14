Никола Николов – Паскал се призна за виновен за...
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат...
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Александър Зверев стартира трудно, но успешно в Мюнхен

Спорт
Действащият носител на трофея преодоля сърбин на старта.

Представителят на домакините Александър Зверев започна с трудна победа защитата на титлата си на турнир по тенис на клей в германския град Мюнхен с награден фонд 2,56 милиона евро.

Поставеният под номер 1 трябваше да положи доста усилия, за да сломи съпротивата на сърбина Миорим Кецманович с 6:3, 3:6, 7:6(2) след 2:19 часа игра. Зверев пласира 12 аса и 46 печеливши удара,но и допусна 38 непредизвикани грешки, с 9 повече от съперника. Той преодоля ранен пробив пасив и след серия от четири поредни гейма стигна до 5:2, което беше достатъчно за спечелването на първия сет.

Във втората част Кецманович, 58-и в световната ранглиста, допусна брейк в началото, но успя да реализира до обрат, за да изравни резултата. В третата част и двамата бяха солидни на сервис и се стигна до тайбрек, в който германецът поведе с 5:1 точки и това беше решаващо.

Зверев, който търси четвърта титла в Мюнхен след триумфите си през 2017, 2018 и 2025 година, ще играе срещу канадеца Габриел Диало за място на четвъртфиналите.

В други срещи от първия кръг шестият поставен Лучано Дардери от Италия надигра китаеца Чжан Чжичжън със 7:6(5), 3:6, 6:1, а друг представител на Италия - Флавио Коболи, се наложи над германеца Диего Дедура-Паломеро с 6:4, 7:5.

Канадецът Денис Шаповалов елиминира осмия в схемата нидерландец Талон Грикспоор с 6:4, 3:6, 6:2.

#тенис турнир в Мюнхен 2026 #Александър Звезрев #Миомир Кецманович

