СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" –...
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите...
Александър Зверев започна с победа участието си на "Ролан Гарос"

Вторият поставен надигра Бенжамен Бонзи и във втория кръг ще се изправи срещу чеха Томаш Махач

Поставеният под номер 2 Александър Зверев започна с победа участието си на турнира "Ролан Гарос".

В среща от първия кръг германецът надигра с 6:3, 6:4, 6:2 представителя на домакините от Франция Бенжамен Бонзи за 2 часа и 10 минути игра.

Зверев, който достигна до финала в Париж през 2024 година и игра поне четвъртфинал във всяко от последните пет издания на турнира, показа игра на много високо ниво. Той направи 35 печеливши удара и само 30 непредизвикани грешки за целия мач, а освен това реализира пет пробива от десет възможности.

Във втория кръг германецът ще се изправи срещу чеха Томаш Махач, който стартира също с трисетов успех. Махач се наложи с 6:4, 6:4, 6:3 над белгиеца Зизу Бергс.

С победа в турнира започна и двукратният четвъртфиналист Карен Хачанов. Руснакът спечели с 6:3, 7:6(3), 6:0 срещу друг представител на Франция - Артюр Жеа.

Участващият с "уайлд кард" Жеа създаде главоболия на 13-ия в схемата Качанов само във втория сет, в който се стигна до тайбрек. В него французинът водеше с 5:3 гейма, но не успя да затвори сета и го загуби с 3:7 точки в тайбрека, което окончателно пречупи и съпротивата му.

Следващият съперник на Хачанов ще бъде аржентинецът Марко Трунхелити, който победи с 6:4, 6:2, 6:2 квалификанта от Франция Кириан Жаке.

В единствения двубой, завършил в пет сета до момента, испанецът Алехандро Давидович Фокина победи Дамир Джумхур от Босна и Херцеговина с 6:7(3), 6:3, 2:6, 7:5, 6:3. 21-вият в с схемата Фокина губеше с 3:5 гейма в третия сет, но осъществи впечатляващ обрат, с който стигна до победата.

Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста
Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста
Григор Димитров за контузията на Уимбълдън 2025: Имах чувството, че не съм в собственото си тяло
Перуанец преодоля проблемите за титлата в Хамбург
Лърнър Тиен над всички в Женева
Без Артур Фис на "Ролан Гарос"
Тенисистите в открит конфликт с Ролан Гарос за разпределението на приходите
