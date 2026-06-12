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Алисон за Карло Анчелоти: Учудващо е, че човек с толкова трофеи все още кипи от радост за футбола

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Спорт
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Вратарят на Бразилия засипа с похвали италианския специалист преди старта на Мондиал 2026, но предупреди, че статутът на фаворит не гарантира успех срещу амбициозния тим на Мароко

Алисон за Карло Анчелоти: Учудващо е, че човек с толкова трофеи все още кипи от радост за футбола
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Вратарят на Бразилия Алисон Бекер определи селекционера Карло Анчелоти като „истински победител“ и подчерта впечатлението си от ентусиазма, с който италианецът работи начело на „селесао“ въпреки богатата си колекция от трофеи.

67-годишният специалист ще дебютира на световни финали като наставник на Бразилия в двубоя срещу Мароко на стадион "MetLife“ в Ню Джърси. Анчелоти е първият чуждестранен селекционер на петкратните световни шампиони от 1965 година насам и има задачата да върне отбора на върха за първи път от Мондиал 2002.

"Виждам радостта и благодарността му от факта, че е национален треньор на Бразилия. Истински победител и веднага си личи. Учудващо е, че човек, спечелил всичко във футбола, продължава да е толкова ентусиазиран и отдаден на играта“, заяви Алисон.

Стражът на "селесао“ предупреди, че въпреки ролята на фаворит, Бразилия не може да си позволи подценяване на първия си съперник. Мароко пристига на световното първенство с високо самочувствие след силните си изяви през последните години и статута си на актуален шампион на Африка.

Алисон припомни и разочарованието от Мондиал 2022, когато бразилците отпаднаха на четвъртфиналите след загуба от Хърватия след изпълнение на дузпи.

"Да си фаворит никога не ти гарантира нищо. Понякога това носи допълнителна тежест и по-голяма отговорност. Но тази тежест е и привилегия“, коментира вратарят.

Под въпрос за първия мач остава Неймар, който продължава възстановяването си от травма в прасеца. Мароканците също имат кадрови проблеми след контузиите на Наиф Агерд и Абде Езалзули.

#национален отбор на Бразилия по футбол #Алисон Бекер #Карло Анчелоти

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