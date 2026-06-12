Алисон за Карло Анчелоти: Учудващо е, че човек с толкова трофеи все още кипи от радост за футбола

Вратарят на Бразилия засипа с похвали италианския специалист преди старта на Мондиал 2026, но предупреди, че статутът на фаворит не гарантира успех срещу амбициозния тим на Мароко
Вратарят на Бразилия Алисон Бекер определи селекционера Карло Анчелоти като „истински победител“ и подчерта впечатлението си от ентусиазма, с който италианецът работи начело на „селесао“ въпреки богатата си колекция от трофеи.
67-годишният специалист ще дебютира на световни финали като наставник на Бразилия в двубоя срещу Мароко на стадион "MetLife“ в Ню Джърси. Анчелоти е първият чуждестранен селекционер на петкратните световни шампиони от 1965 година насам и има задачата да върне отбора на върха за първи път от Мондиал 2002.
"Виждам радостта и благодарността му от факта, че е национален треньор на Бразилия. Истински победител и веднага си личи. Учудващо е, че човек, спечелил всичко във футбола, продължава да е толкова ентусиазиран и отдаден на играта“, заяви Алисон.
Стражът на "селесао“ предупреди, че въпреки ролята на фаворит, Бразилия не може да си позволи подценяване на първия си съперник. Мароко пристига на световното първенство с високо самочувствие след силните си изяви през последните години и статута си на актуален шампион на Африка.
Алисон припомни и разочарованието от Мондиал 2022, когато бразилците отпаднаха на четвъртфиналите след загуба от Хърватия след изпълнение на дузпи.
"Да си фаворит никога не ти гарантира нищо. Понякога това носи допълнителна тежест и по-голяма отговорност. Но тази тежест е и привилегия“, коментира вратарят.
Под въпрос за първия мач остава Неймар, който продължава възстановяването си от травма в прасеца. Мароканците също имат кадрови проблеми след контузиите на Наиф Агерд и Абде Езалзули.