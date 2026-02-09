БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Звездата на Хюстън Рокетс ще замени Шей Гилджъс-Алекзандър от Оклахома.

Алперен Шенгюн ще участва в Мача на звездите в НБА
Слушай новината

Звездата на Хюстън Рокитс Алперен Шенгюн ще замени контузения Шей Гилджъс-Александър в Мача на звездите в НБА, който е предвиден за 15 февруари в Лос Анджелис, обявиха от Националната баскетболна асоциация.

Избраният за най-полезен играч през миналия сезон и шампион с Оклахома Сити Тъндър Гилджъс-Алекзандър получи контузия в коремната област. Това е втора селекция за 23-годишния турчин Шенгюн, като той се присъедини към световният тим в мини турнира с три отбора, в който той ще си партнира с Никола Йокич, Лука Дончич и Виктор Уембаняма.

Изборът на Шенгюн от комисаря Адам Силвър идва 24 часа, след като турският състезател се извини за това, че е обидил многократно съдията при загубата на отбора му от Бостън Селтикс в сряда.

Алперен Шенгюн е вторият турчин в Мача на звездите на НБА, като първият е Мехмет Окур, който участва м звездната среща през 2007.

