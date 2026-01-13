Алпин се раздели с Джак Дуън

Отборът от Формула 1 Алпин се раздели с пилота Джак Дуън, след като беше заменен от Франко Колапинто през миналия сезон.

22-годишният австралиец започна 2025-а редом с Пиер Гасли, но взе участие в само шест състезания, преди аржентинецът Колапинто да заеме неговото място в екипа.

Джак Дуън, който е син на петкратния световен шампион по мотоциклетизъм Мик Дуън, запази договора си след края на сезона във Формула 1, но тимът на Алпин е взел решение да го прекрати.

„Отборът BWT Alpine Formula One потвърждава решението, взето съвместно с Джак Дуън, той да не продължи да се състезава за отбора през сезон 2026, за да има възможност да търси ново развитие другаде. Отборът благодари на Джак за неговите отдаденост и професионализъм към екипа през последните четири години на и извън трасето и му пожелава най-доброто за в бъдеще“, написаха в официално изявление от Алпин, цитирани от агенция Ройтерс.

Заместникът на Дуън – Франко Колапинто, не успя да отбележи нито една точка в 18-те надпревари, в които взе участие. С това той беше единственият пилот, освен австралиеца, който завърши годината без актив от точки, но все пак беше потвърден като партньор на Пиер Гасли за предстоящия сезон.

Дуън влезе във Формула 1 като резервен пилот на Алпин през 2023 година, а през декември 2024-а направи дебют в Гран при на Абу Даби. Впоследствие той започна като титулярен пилот кампания 2025, а през март записа най-доброто си класиране с 13-о място в старта за Голямата награда на Китай.