Чете се за: 00:42 мин.
Чете се за: 00:22 мин.
Чете се за: 02:00 мин.
Чете се за: 03:07 мин.
Чете се за: 01:15 мин.

Американката Стефани Костович ще подсили женския национален отбор по баскетбол за втората фаза от евроквалификациите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: bgbasket.com
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Центърът може да запише своя официален дебют за България най-рано на 11 март, когато сме домакини на Азербайджан в мач от четвъртия кръг в група Е на евроквалификациите.

американката стефани костович подсили женския национален отбор баскетбол втората фаза евроквалификациите
Българският национален отбор за жени ще може да разчита на две натурализирани чужденки в близко бъдеще. Днес у нас трябва да пристигне Стефани Костович и да получи своя паспорт. Това разкри Таня Гатева след третата поредна победа на състава ни в първата фаза от квалификациите за Евробаскет 2027.

Селекционерът на българките отбеляза, че баскетболистката на Рапид Букурещ ще бъде заедно с Кайла Хилсман за втория игрови прозорец, който ще се проведе през март.

„Има шанс за ротация на чужденките за втория прозорец. В сряда очакваме да пристигне Стефани Костович, която ще вземе своя български паспорт. Това означава, че ще можем да разчитаме и на двете с Кайла Хилсман в квалификациите“, лаконична бе Гатева.

Припомняме, че Костович влезе в плановете на представителния ни тим в края на юни, когато стана ясно, че ще бъде натурализирана. Впоследствие американката взе участие на лагера в Русе през юли и дебютира неофициално. Така центърът може да запише своя официален дебют с екипа на българките най-рано на 11 март, когато сме домакини на Азербайджан в мач от четвъртия кръг в група Е.

Product image
