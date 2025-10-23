БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 01:57 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ан Ли продължава към четвъртфиналите в Гуанджоу

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Американката е фаворитка за спечелването на турнира от сериите WTA 250.

Ан Ли
Снимка: БТА
Слушай новината

Втората поставена Ан Ли се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Гуанджоу (Китай) от сериите WTA 250. Представителката на САЩ се наложи над колумбийката Камила Осорио със 7:5, 6:2 за 78 минути игра и в спор за достигане до полуфиналите ще се изправи срещу Елизабета Кочарето. Италианската тенисистка елиминира представителката на домакините Сиюй Ван с 6:3, 2:6, 6:3 в двубой, продължил 2 часа и 11 минути.

Ела Зайдел отстрани шестата поставена Юлия Путинцева от Казахстан с 6:3, 6:2 в друг двубой от втория кръг. На четвъртфиналите германката ще има за съперничка американската квалификантка Клеър Лу, която се справи с Анна Бондар от Унгария с 6:3, 6:4 за час и 38 минути игра.

В останалите два четвъртфинални сблъсъка ще се срещнат преминалата през квалификациите Лулу Сун (Нова Зеландия) и американката Кейти МакНали, както и Кейти Волинец (САЩ) срещу Шуай Джън (Китай).

Сун надигра представителката на домакините Яфан Ван с 6:3, 6:1, а МакНали елиминира австралийката Айла Томлянович с 6:4, 4:6, 6:3 в мач, продължил 2 часа и 43 минути.

Волинец преодоля представителката на Франция Сара Ракотоманга Раджаона с 6:3, 6:3, докато Джън победи Вероника Ерявец (Словения) след обрат с 3:6, 6:3, 6:2.

#Кейти Волинец #Клеър Лу #WTA 250 в Гуанджоу #Ела Зайдел #Ан Ли #Лулу Сун #Елизабета Кочарето #Шуай Джън #Кейти МакНали #Юлия Путинцева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
1
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
2
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха...
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
3
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
4
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
5
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
6
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: WTA

Трудно, но все пак успешно София Кенин достигна до четвъртфиналите на тенис турнира в Токио
Трудно, но все пак успешно София Кенин достигна до четвъртфиналите на тенис турнира в Токио
Виктория Мбоко се класира за четвъртфиналите в Токио Виктория Мбоко се класира за четвъртфиналите в Токио
Чете се за: 01:15 мин.
Голямата фаворитка в Гуанджоу отпадна още в първия кръг на турнира Голямата фаворитка в Гуанджоу отпадна още в първия кръг на турнира
Чете се за: 02:35 мин.
Лиа Каратанчева отново без успех от турнир на WTA 125 в Мексико Лиа Каратанчева отново без успех от турнир на WTA 125 в Мексико
Чете се за: 01:15 мин.
Прогрес за Виктория Томова в световната ранглиста Прогрес за Виктория Томова в световната ранглиста
Чете се за: 01:10 мин.
Елена Рибакина спечели титлата на турнира в Нинбо Елена Рибакина спечели титлата на турнира в Нинбо
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ