Ан Ли продължава към четвъртфиналите в Гуанджоу

Втората поставена Ан Ли се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Гуанджоу (Китай) от сериите WTA 250. Представителката на САЩ се наложи над колумбийката Камила Осорио със 7:5, 6:2 за 78 минути игра и в спор за достигане до полуфиналите ще се изправи срещу Елизабета Кочарето. Италианската тенисистка елиминира представителката на домакините Сиюй Ван с 6:3, 2:6, 6:3 в двубой, продължил 2 часа и 11 минути.

Ела Зайдел отстрани шестата поставена Юлия Путинцева от Казахстан с 6:3, 6:2 в друг двубой от втория кръг. На четвъртфиналите германката ще има за съперничка американската квалификантка Клеър Лу, която се справи с Анна Бондар от Унгария с 6:3, 6:4 за час и 38 минути игра.

В останалите два четвъртфинални сблъсъка ще се срещнат преминалата през квалификациите Лулу Сун (Нова Зеландия) и американката Кейти МакНали, както и Кейти Волинец (САЩ) срещу Шуай Джън (Китай).

Сун надигра представителката на домакините Яфан Ван с 6:3, 6:1, а МакНали елиминира австралийката Айла Томлянович с 6:4, 4:6, 6:3 в мач, продължил 2 часа и 43 минути.

Волинец преодоля представителката на Франция Сара Ракотоманга Раджаона с 6:3, 6:3, докато Джън победи Вероника Ерявец (Словения) след обрат с 3:6, 6:3, 6:2.