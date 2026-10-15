БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лошото време осуети изтеглянето на кораба...
Чете се за: 01:05 мин.
Заради сигурността в Черно море: Премиерът Радев и...
Чете се за: 01:50 мин.
"Булгаргаз" предлага с 34% по-висока цена на...
Чете се за: 01:30 мин.
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за...
Чете се за: 02:15 мин.
Пленумът на ВСС избра Магдалена Лазарова за и.ф. главен...
Чете се за: 02:45 мин.
Премиерът Радев: Надяваме се ЕС да приеме мораториума за...
Чете се за: 04:52 мин.
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в...
Чете се за: 03:15 мин.
Правителството предлага 660 евро минимална работна...
Чете се за: 03:17 мин.
Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при...
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Анас Маздрашки допусна загуба във втория кръг на тенис турнир в Тунис

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

20-годишният българин отстъпи на Феликс Русел (Канада).

анас маздрашки допусна загуба втория кръг тенис турнир тунис
Слушай новината

Българският тенисист Анас Маздрашки допусна поражение във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

20-годишният българин, който е поставен под номер 8 в основната схема, отстъпи на Феликс Русел (Канада) с 4:6, 2:6 за час и 24 минути.

В първия сет Маздрашки навакса пробив пасив и намали изоставането си от 1:4 до 4:5, но в крайна сметка с втория си брейк канадецът поведе в общия резултат.

Втората част бе далеч по-неравностойна и в нея българинът отново изостана с 1:4, а Русел успя да спечели срещата при сервис на опонента.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Анас Маздрашки

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в румънски териториални води?
1
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в...
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8°
2
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и...
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул, въведена е забрана за двуколесни превозни средства
3
Заради проливните дъждове днешният ден е научебен в Истанбул,...
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор на схемата за източване на НЗОК
4
Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сочената за организатор...
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
5
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
Вятър с пориви до 72 км/ч и вълнение от 5 бала прекратиха издирването на моряците от "Ейч Ес Дигнити"
6
Вятър с пориви до 72 км/ч и вълнение от 5 бала прекратиха...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
4
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
5
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Български тенис

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Олбия
Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Олбия
Росица Денчева и Денислава Глушкова се класираха за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис в Стара Загора Росица Денчева и Денислава Глушкова се класираха за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис в Стара Загора
Чете се за: 02:42 мин.
Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнир в Тунис Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнир в Тунис
Чете се за: 00:45 мин.
Елизара Янева продължава победния си ход в Майорка и се доближава до топ 100 Елизара Янева продължава победния си ход в Майорка и се доближава до топ 100
Чете се за: 02:47 мин.
Цветана Пиронкова с треньорски амбиции: Искам да предам опита си на младите тенисисти Цветана Пиронкова с треньорски амбиции: Искам да предам опита си на младите тенисисти
Чете се за: 06:15 мин.
Александър Донски отпадна в първия кръг при двойките в Олбия Александър Донски отпадна в първия кръг при двойките в Олбия
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Мъж почина в болница, след като е открит в безпомощно състояние до метростанция “Жолио Кюри”
Мъж почина в болница, след като е открит в безпомощно състояние до...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Лошото време осуети изтеглянето на кораба „Челси-3“ до пристанище Бургас Лошото време осуети изтеглянето на кораба „Челси-3“ до пристанище Бургас
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Премиерът Радев благодари на Рюте: Сигурността в Черно море е сигурност за Източния фланг Премиерът Радев благодари на Рюте: Сигурността в Черно море е сигурност за Източния фланг
Чете се за: 01:12 мин.
По света
11 задържани за източване на ВиК - Бургас чрез обществени поръчки (СНИМКИ И ВИДЕО) 11 задържани за източване на ВиК - Бургас чрез обществени поръчки (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Главният секретар на МВР: Провели сме 140 операции срещу купуването...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Рюте след срещата с Румен Радев и Никушор Дан: Засилваме мерките,...
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в Румъния
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Защо магаретата у нас са на изчезване? От 90 000 през 2005 г. вече...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ