Анас Маздрашки достигна до полуфиналите на сингъл на турнир в Румъния

Анас Маздрашки достигна до полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куртя де Арджеш (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин победи поставения под №2 в схемата представител на домакините Себастиан Джима с 6:4, 5:7, 6:3 в двубой, продължил два часа и 39 минути.

Маздрашки взе подаването на съперника си в деветия гейм, което се оказа достатъчно, за да вземе първия сет и да поведе в резултата. Той отново направи пробив в деветия гейм на втората част и сервираше за мача, но не удържа своя сервис гейм и със серия от три поредни гейма Джима изравни. В решителния трети сет Маздрашки преодоля пасив от 0:2, спечели шест от следващите седем гейма и стигна до крайния успех.

За място на финала българинът ще играе срещу третия поставен Стефан Адриан Андрееску (Румъния).