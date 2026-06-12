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Анас Маздрашки достигна до полуфиналите на сингъл на турнир в Румъния

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Спорт
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Българинът се наложи над поставения под №2 в схемата на турнира.

Анас Маздрашки
Снимка: БФ Тенис
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Анас Маздрашки достигна до полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куртя де Арджеш (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин победи поставения под №2 в схемата представител на домакините Себастиан Джима с 6:4, 5:7, 6:3 в двубой, продължил два часа и 39 минути.

Маздрашки взе подаването на съперника си в деветия гейм, което се оказа достатъчно, за да вземе първия сет и да поведе в резултата. Той отново направи пробив в деветия гейм на втората част и сервираше за мача, но не удържа своя сервис гейм и със серия от три поредни гейма Джима изравни. В решителния трети сет Маздрашки преодоля пасив от 0:2, спечели шест от следващите седем гейма и стигна до крайния успех.

За място на финала българинът ще играе срещу третия поставен Стефан Адриан Андрееску (Румъния).

#Анас Маздрашки

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