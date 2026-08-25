Анас Маздрашки потегли с победа в Букурещ след два впечатляващи обрата

Анас Маздрашки започна успешно участието си на турнира по тенис на клей в Букурещ с награден фонд 15 хиляди долара. 20-годишният българин преодоля първия кръг след победа над представителя на домакините Щефан Илие Петре с 6:3, 7:5.

Маздрашки, който е поставен под номер 7 в основната схема, се нуждаеше от 93 минути, за да приключи срещата в два сета, въпреки че и в двете части трябваше да наваксва изоставане.

Началото не беше добро за българина и той допусна пасив от 0:2. Реакцията му обаче беше категорична – Маздрашки спечели шест от следващите седем гейма и обърна първия сет до 6:3.

Още по-сериозно изпитание го очакваше във втората част. Българският тенисист изостана с 1:4, но отново намери начин да се върне в мача и изравни за 4:4.

При 4:5 Маздрашки вече нямаше право на грешка, но именно тогава показа най-силната си игра. Той взе три последователни гейма, с които обърна резултата до 7:5 и сложи край на двубоя.

Във втория кръг Анас Маздрашки ще се изправи срещу победителя от изцяло румънския сблъсък между Рареш Пиеляну и Алехандро Берге Ноуреску.