Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнир в Тунис

Анас Маздрашки се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара.

Поставеният под №8 в схемата българин победи убедително Берцел Шандор Такач (Унгария) с 6:2, 6:3 за 75 минути игра.

20-годишният Маздрашки поведе с 2:0, а след 3:2 спечели три поредни гейма и затвори първия сет с 6:2. Във втората част българинът натрупа аванс от 3:1, а с още един пробив в осмия гейм си осигури победата при 6:3.

Във втория кръг Анас Маздрашки ще играе срещу Феликс Русел (Канада).