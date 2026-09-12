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Андрей Гюров поиска от Илияна Йотова да свика КСНС заради взривовете в „ЕМКО“

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Снимка: Министерски съвет
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Андрей Гюров призова президента Илияна Йотова незабавно да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) заради поредния пожар и взривове в склад за боеприпаси на „Емко“ край Габрово.

В позиция Гюров определя случилото се като „критична заплаха за националната сигурност“ и настоява за реакция на най-високо държавно равнище. Той обръща внимание, че инцидентът е станал само месец след разрушителния пожар в обект на същата компания край Трявна.

Според Гюров поредицата от инциденти не трябва да бъде разглеждана като изолирани случаи.

Андрей Гюров, кандидат за президент: „Считам, че случващото се у нас не трябва да се разглежда като изолирано явление, а в контекста на мащабните и координирани саботажи в цяла Европа.“

Гюров посочва като примери за подобни инциденти случаи във военни и логистични обекти в Полша, Чехия, Обединеното кралство и Балтийските държави. Той прави връзка и с предишни взривове във военни предприятия в България, сред които Ловнидол, Иганово, Мъглиж и Карнобат.

В позицията си Гюров припомня и че през 2021 г. българските власти са обявили подозрения, че четири от тези взривове вероятно са свързани с офицери от руското военно разузнаване (ГРУ). По думите му те са били свързвани и с опитите за покушение срещу бизнесмена Емилиян Гебрев.

Андрей Гюров, кандидат за президент: „За съжаление едва през 2021 г. българските власти официално признаха подозренията, че четири от тези взрива вероятно са дело на офицери от руското военно разузнаване (ГРУ), свързани и с опитите за покушение срещу бизнесмена Емилиян Гебрев.“

Той критикува и работата на институциите по досегашните случаи, като твърди, че разследванията традиционно са стигали до задънена улица.

Според него на заседание на КСНС изпълнителната власт, ДАНС, МВР и военното разузнаване трябва да представят пълна информация за предприетите действия срещу евентуални саботажни операции и дейността на руските разузнавателни мрежи в България.

Гюров настоява още да бъде направен анализ на пропуските в сигурността на стратегическите обекти от военно-промишления комплекс и да бъде изготвен спешен план за координация с евроатлантическите партньори за противодействие на хибридни и диверсионни атаки.

Андрей Гюров, кандидат за президент: „България не може да си позволява бездействие и мълчание. Сигурността на българските граждани е заложена на карта, а суверенитетът на страната изисква решителни действия, прозрачност и безкомпромисна защита срещу всякаква външна намеса.“

Той призовава държавния глава да изпълни конституционните си задължения с цел защита на националната сигурност.

#Илияна Йотова #Андрей Гюров #КСНС

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