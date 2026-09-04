Андрей Гюров: Тревожна е тезата на Радев, че Европа трудно ще съществува срещу Русия

Андрей Гюров определи като „особено тревожна“ тезата на Румен Радев, че Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия, и призова България да бъде предвидим партньор в ЕС и НАТО и да подкрепя последователно общата европейска санкционна политика.

"Тези дни Германия е изправена пред реалността на хибридни атаки над собствена територия. Това е сериозен сигнал за цяла Европа - и точно в такъв момент изборът на партньори и позиции има ключово значение.

Именно затова тезата на Румен Радев, че Европа “трудно ще съществува дълго срещу Русия” е особено тревожна. Не Европа избра да бъде „срещу“ Русия - Русия избра да бъде срещу международното право, когато нахлу в Украйна. Санкциите не са цел сами по себе си, а начин цяла Европа да покаже, че агресията има цена, и да остане единна пред опит за натиск", пише Андрей Гюров във фейсбук.

