БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да...
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша...
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези...
Ангел Русев и Иван Димов се завръщат в България след силното представяне на европейското в Батуми

Първата група щангисти каца във Варна в сряда вечер, а олимпийският шампион Карлос Насар пристига в София в края на седмицата

ангел русев иван димов завръщат българия силното представяне европейското батуми
Снимка: БТА
Първата група български състезатели от европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми ще се завърне в страната в сряда, 22 април.

Сред тях са новият европейски шампион в категория до 60 килограма Ангел Русев и вицешампионът до 65 килограма Иван Димов, които бяха сред най-успешните български представители на шампионата в Грузия.

С тях ще пътуват още Дениз Данев, който спечели сребро в изтласкването при 60-килограмовите, както и Бояна Костадинова – бронзова медалистка при жените до 48 килограма. Делегацията ще пристигне с полет от Истанбул до Варна, който се очаква да кацне в 21:20 часа.

Ден по-късно, на 23 април, във Варна ще се прибере и Галя Шатова, отново с полет от Истанбул, планиран за същия час.

Последната група от националния отбор ще пристигне в неделя, 26 април, на летище София. В нея се очаква да бъде и олимпийският шампион от Париж 2024 Карлос Насар. Техният полет от Истанбул трябва да кацне в 15:00 часа.

Българските щангисти записаха силно участие на европейското първенство, като завоюваха отличия и затвърдиха традиционно добрите позиции на страната в този спорт.

#европейско първенство по вдигане на тежести в Батуми 2026 г.

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Ангел Русев: Преодолях всичко и отново съм европейски шампион
