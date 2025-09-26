Ангел Русев: Подготовката ми за световния шампионат не премина по план и нямам очаквания

Петкратният европейски шампион в категория до 55 килограма Ангел Русев заяви, че няма никакви големи очаквания към предстоящото световно първенство по вдигане на тежести в Норвегия, тъй като подготовката му е била нарушена от травма.

24-годишният тежкоатлет от Русе все пак заяви, че ще се опита да се пребори за медал в изтласкването, но според него това няма да бъде лесно, още повече, че и качва категория.

"Подготовката за мен не мина много добре. В нейното начало аз трябваше да се оперирам. Започнах да тренирам, но не бях доволен от тежестите, които вдигам. След като отидох на лагера в Сливен започнах да постигам по-добри резултати, но болките в дясното рамо, което оперирах, отново се появиха. Резултатът ми по време на този лагер бе за десето-дванадесето място на световното първенство според заявките. След идването ми в София започнах да ходя и на масажи и резултатите се подобриха, но това не е най-доброто, на което съм способен. Това не ми бе най-добрата подготовка, никога не съм бил толкова зле и нямам никакви очаквания за световното първенство, освен за изтласкването. Подготовката ми се наруши от болките в рамото, но се надявам, че на самото първенство няма да ги има и си пожелавам класиране в осмицата", заяви Русев на пресконференция.

Във Фьорде той ще се състезава до 60 килограма, която е най-ниската след новото преразпределение, което направи Международната федерация по вдигане на тежести. Русев ще бъде един от шестимата български щангисти на предстоящия Мондиал.