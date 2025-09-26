БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ангел Русев: Подготовката ми за световния шампионат не премина по план и нямам очаквания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

Щангистът разкри, че болки в рамото го спират да покаже върхова форма.

ангел русев следващата цел златен медал игрите париж 2024 година
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Петкратният европейски шампион в категория до 55 килограма Ангел Русев заяви, че няма никакви големи очаквания към предстоящото световно първенство по вдигане на тежести в Норвегия, тъй като подготовката му е била нарушена от травма.

24-годишният тежкоатлет от Русе все пак заяви, че ще се опита да се пребори за медал в изтласкването, но според него това няма да бъде лесно, още повече, че и качва категория.

"Подготовката за мен не мина много добре. В нейното начало аз трябваше да се оперирам. Започнах да тренирам, но не бях доволен от тежестите, които вдигам. След като отидох на лагера в Сливен започнах да постигам по-добри резултати, но болките в дясното рамо, което оперирах, отново се появиха. Резултатът ми по време на този лагер бе за десето-дванадесето място на световното първенство според заявките. След идването ми в София започнах да ходя и на масажи и резултатите се подобриха, но това не е най-доброто, на което съм способен. Това не ми бе най-добрата подготовка, никога не съм бил толкова зле и нямам никакви очаквания за световното първенство, освен за изтласкването. Подготовката ми се наруши от болките в рамото, но се надявам, че на самото първенство няма да ги има и си пожелавам класиране в осмицата", заяви Русев на пресконференция.

Във Фьорде той ще се състезава до 60 килограма, която е най-ниската след новото преразпределение, което направи Международната федерация по вдигане на тежести. Русев ще бъде един от шестимата български щангисти на предстоящия Мондиал.

"Докторът от Германия, който ме оперира, каза, че рамото ми е наред, но има някакъв проблем във врата, който не могат да открият, но той ми пречи. Заради това не мога да натоварвам достатъчно самия мускул. Проблемите в рамото вероятно няма да отшумят никога, или поне не докато не спра да се занимавам с щанги. След световното първенство ще започна малко по-различна подготовка в Русе и трябва да налея мускули, защото категорията ми ще бъде олимпийска. Мисля, че с течение на времето ще се възстановя напълно и ще бъда в много по-добра позиция. Липсата на личния ми треньор в националния отбор малко ме демотивира по време на подготовката, но ще дам всичко от себе си за едно добро класиране, дори и с болки", завърши европейският шампион.

Свързани статии:

Шестима щангисти ще представят България на световния шампионат по вдигане на тежести
Шестима щангисти ще представят България на световния шампионат по вдигане на тежести
Страната няма да има представител при жените.
Чете се за: 02:47 мин.
#Световно първенство по вдигане на тежести #Ангел Русев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
1
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция...
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
2
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място
3
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска...
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
4
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия...
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)
5
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в...
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира
6
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Други спортове

Спортни новини 26.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 26.09.2025 г., 12:25 ч.
Стефан Ботев: Проблемите във федерацията по вдигане на тежести от миналата година ги няма Стефан Ботев: Проблемите във федерацията по вдигане на тежести от миналата година ги няма
Чете се за: 03:07 мин.
Шестима щангисти ще представят България на световния шампионат по вдигане на тежести Шестима щангисти ще представят България на световния шампионат по вдигане на тежести
Чете се за: 02:47 мин.
Анджей Баргел направи първото в света спускане със ски от Еверест без допълнителен кислород Анджей Баргел направи първото в света спускане със ски от Еверест без допълнителен кислород
Чете се за: 04:25 мин.
БНТ 3 ще излъчи в неделя финалите на Световната купа по батут във Варна БНТ 3 ще излъчи в неделя финалите на Световната купа по батут във Варна
Чете се за: 01:00 мин.
Гледайте Димитър Илиев в предаването "Зала на славата" Гледайте Димитър Илиев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако обследваните водоизточници не са надеждни
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР) Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Желязков пред Гутериш: България приветства инициативата ООН-80 като...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Нов музей на Фрида Кало отваря врати в Мексико (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ