Ангел Русев: Подготовката ми за световния шампионат не премина по план и нямам очаквания

Щангистът разкри, че болки в рамото го спират да покаже върхова форма.
Петкратният европейски шампион в категория до 55 килограма Ангел Русев заяви, че няма никакви големи очаквания към предстоящото световно първенство по вдигане на тежести в Норвегия, тъй като подготовката му е била нарушена от травма.
24-годишният тежкоатлет от Русе все пак заяви, че ще се опита да се пребори за медал в изтласкването, но според него това няма да бъде лесно, още повече, че и качва категория.
"Подготовката за мен не мина много добре. В нейното начало аз трябваше да се оперирам. Започнах да тренирам, но не бях доволен от тежестите, които вдигам. След като отидох на лагера в Сливен започнах да постигам по-добри резултати, но болките в дясното рамо, което оперирах, отново се появиха. Резултатът ми по време на този лагер бе за десето-дванадесето място на световното първенство според заявките. След идването ми в София започнах да ходя и на масажи и резултатите се подобриха, но това не е най-доброто, на което съм способен. Това не ми бе най-добрата подготовка, никога не съм бил толкова зле и нямам никакви очаквания за световното първенство, освен за изтласкването. Подготовката ми се наруши от болките в рамото, но се надявам, че на самото първенство няма да ги има и си пожелавам класиране в осмицата", заяви Русев на пресконференция.
Във Фьорде той ще се състезава до 60 килограма, която е най-ниската след новото преразпределение, което направи Международната федерация по вдигане на тежести. Русев ще бъде един от шестимата български щангисти на предстоящия Мондиал.
"Докторът от Германия, който ме оперира, каза, че рамото ми е наред, но има някакъв проблем във врата, който не могат да открият, но той ми пречи. Заради това не мога да натоварвам достатъчно самия мускул. Проблемите в рамото вероятно няма да отшумят никога, или поне не докато не спра да се занимавам с щанги. След световното първенство ще започна малко по-различна подготовка в Русе и трябва да налея мускули, защото категорията ми ще бъде олимпийска. Мисля, че с течение на времето ще се възстановя напълно и ще бъда в много по-добра позиция. Липсата на личния ми треньор в националния отбор малко ме демотивира по време на подготовката, но ще дам всичко от себе си за едно добро класиране, дори и с болки", завърши европейският шампион.