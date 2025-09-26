БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

Шестима щангисти ще представят България на световния шампионат по вдигане на тежести

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Страната няма да има представител при жените.

Янко Георгиев
Снимка: БТА
България ще бъде представена от шестима състезатели в четири категории на световното първенство по вдигане на тежести, което ще се проведе от 2 до 11 октомври в норвежкия град Фьорде. Това съобщи старши треньорът на националите Янко Георгиев.

Той посочи, че след проведените тренировъчни лагери е било взето решение страната да няма представителки при жените, тъй като техните резултати са далеч от нужните за подобен форум. При мъжете на подиума ще излязат Ангел Русев и Дениз Данев в категория до 60 килограма, Иван Димов и Габриел Маринов до 65 килограма, Карлос Насар до 94 килограма и Христо Христов до 110 килограма.

"Това са шестимата човека, които ще участват и чиито имена сме подали в последните заявки. Подготовката в началото течеше малко по-трудно, но след като бяха обезпечени нещата за възстановяване и бе намерен нов масажист, тъй като старият заболя, момчетата започнаха да показват много добри резултати", посочи Георгиев.

Според него олимпийският шампион Карлос Насар е фаворит в своята категория за титлата, а шансове за медал имат още Ангел Русев и Христо Христов.

"Ангел Русев има добри позиции и мисля, че може да се бори за медал. По-скромни са позициите на Дениз Данев. Смятаме, че той може да бъде около шесто-осмо място, но ще му бъде трудно. Конкуренцията е много сериозна. При 65-килограмовите Иван Димов и Габриел Маринов попаднаха в група "Б", но ако покажат това, което вдигат в залата, също могат да бъдат около шесто-осмо място. При хубаво състезание не виждам кой може да победи Карлос Насар. Христо Христов също има възможност да се бори за медал. Неговите постижения на тренировки са добри и ще се класира добре, ако си реализира възможностите", обяви националният селекционер.

Георгиев разкри, че днес Насар и Димов ще участват на контролно състезание в Хърватия, за което са получили лични покани и това ще бъде последната проверка за тях преди световното първенство, за което първата група състезатели ще отпътува на 30 септември.

#Световно първенство по вдигане на тежести #Български национален отбор по вдигане на тежести

