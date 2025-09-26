Стефан Ботев: Проблемите във федерацията по вдигане на тежести от миналата година ги няма

Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев сподели, че Карлос Насар все още няма подписан договор с централата и по тази причина не получава заплата от Министерството на младежта и спорта, но е получил контракт и сам трябва да реши кога да го парафира.

Карлос Насар (94 кг), Ангел Русев и Дениз Данев (60 кг), Иван Димов и Габриел Маринов (65 кг) и Христо Христов до 110 килограма ще представят България на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия. Само Насар не е подписал договора си.

Ботев допълни, че в момента няма яснота какви са задълженията към днешна дата на федерацията, но от март месец насам те вече се чистят и до пролетта на 2027 година трябва да бъдат напълно покрити. Според него задълженията би трябвало да са сведени до под 400 хиляди лева.

"Финансово всичко е осигурено. Откъм лагери, подготовка, всичко е подсигурено от бюджета", каза Ботев.

Той отчете още, че ситуацията във федерацията се е нормализирала и за момента няма недоволство срещу управлението. През август тази година Стефан Ботев заяви готовност да свика Общо събрание, на което да поиска своеобразен вот на доверие, но сега каза, че искане за такова все още не е входирано и едва ли ще се случи в близко бъдеще.

"Всичко във федерацията е нормално. Проблемите, които имахме от миналата година, вече ги няма. Всички си получават това, което трябва да си получат. Тези, които са достигнали резултати за участие на световното първенство, те ще участват. Готвим се и за европейското първенство за юноши и младежи в края на октомври. Това е първото световно първенство с нови категории и ще бъде тест за състезателите от целия свят. Очаквам конкуренцията да бъде по-голяма. Категориите стават от десет - осем, така че състезателите трябва да се преразпределят. Световното първенство ще бъде много интересно и се надявам, че нашите състезатели ще постигнат това, което показват в тренировките. Нашата задача е да осигурим нормални условия за подготовка на състезателите. Останалите неща ще ги решим помежду си", каза Ботев.

По време на световното първенство ще има и Конгрес на Международната федерация по вдигане на тежести, на който се очаква да бъдат дадени повече подробности за това как ще се организират квалификациите за Олимпийските игри в Лос Анджелис. Предварителните очаквания са да има по шест категории при мъжете и при жените.