Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия...
Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на...
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Антъни Генов и Пьотр Нестеров отпаднаха в първия кръг в Гърция

Спорт
Надпреварата е с награден фонд 54 хиляди евро.

пьотр нестеров успя влезе основната схема сингъл турнира atp challenger софия
Българските тенисисти Антъни Генов и Пьотр Нестеров отпаднаха в първия кръг на двойки на турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Генов и Нестеров бяха елиминирани с 4:6, 3:6 от участващите с "уайлд кард" представители на домакините Стефанос Сакеларидис и Петрос Циципас, който е по-малък брат на гръцката тенис звезда Стефанос Циципас.

Българите загубиха първия сет с единствен пробив в десетия гейм, а във втората част допуснаха ключов брейк за 3:5, след което Сакеларидис и Циципас спечелиха подаването си, а с това и мача.

В надпреварата на сингъл втората ракета на страната Димитър Кузманов се класира за втория кръг по-рано днес след успех в два сета над квалификанта Дейли Бланч (САЩ). Той ще играе утре срещу друг квалификант Чарлс Бруум (Великобритания).

