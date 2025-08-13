Антъни Генов отпадна на двойки в Херсонисос

Антъни Генов приключи участието си още в първия кръг на двойки на турнира от сериите „Чаланджър“ в Херсонисос. На гръцка земя българинът и Рой Степанов от Израел загубиха от американеца Кристиан Лангмо и Лука Потенца с 3:6, 5:7 за 89 минути игра.

Българският представител и израелецът допуснаха един пробив в края на първия сет, а във втората част спасиха един мачбол в десетия гейм, но съперниците им затвориха двубоя в 12-ия гейм с втората си възможност.

В края на юли Антъни Генов игра финал на двойки на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър" в Пособланко (Испания) с награден фонд 91 250 евро.