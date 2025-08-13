БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги...
Чете се за: 04:22 мин.
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от...
Чете се за: 12:42 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон...
Чете се за: 02:55 мин.
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

Антъни Генов отпадна на двойки в Херсонисос

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Българинът и Рой Степанов сбъркаха срещу американец и италианец на турнир в южната ни съседка.

антъни генов приключи двойки абиджан
Антъни Генов приключи участието си още в първия кръг на двойки на турнира от сериите „Чаланджър“ в Херсонисос. На гръцка земя българинът и Рой Степанов от Израел загубиха от американеца Кристиан Лангмо и Лука Потенца с 3:6, 5:7 за 89 минути игра.

Българският представител и израелецът допуснаха един пробив в края на първия сет, а във втората част спасиха един мачбол в десетия гейм, но съперниците им затвориха двубоя в 12-ия гейм с втората си възможност.

В края на юли Антъни Генов игра финал на двойки на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър" в Пособланко (Испания) с награден фонд 91 250 евро.

#Антъни Генов

Ига Швьонтек си проби път към четвъртфиналите в Синсинати
Ига Швьонтек си проби път към четвъртфиналите в Синсинати
Лидия Енчева се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в Отопени (Румъния) Лидия Енчева се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в Отопени (Румъния)
Чете се за: 01:37 мин.
Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за US Open Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за US Open
Чете се за: 00:45 мин.
Денислава Глушкова преодоля успешно първия кръг на сингъл на тенис турнира в Куршумлийска Баня Денислава Глушкова преодоля успешно първия кръг на сингъл на тенис турнира в Куршумлийска Баня
Чете се за: 01:07 мин.
Успешен старт за Ива Иванова и на сингъл на тенис турнира в Монастир (Тунис) Успешен старт за Ива Иванова и на сингъл на тенис турнира в Монастир (Тунис)
Чете се за: 00:52 мин.
Коко Гоф продължава напред в Синсинати без игра. Коко Гоф продължава напред в Синсинати без игра.
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Голям горски пожар застрашава три населени места край язовир Кърджали
Голям горски пожар застрашава три населени места край язовир Кърджали
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите
Чете се за: 05:17 мин.
По света
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите" Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Два самолета и два хеликоптера гасят огнената стихия в Пирин (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Аплодисменти за момчетата от Сунгурларе: "Няма смисъл да ни е...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Ще се отразят ли митата на Тръмп на цените на стоките у нас?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
