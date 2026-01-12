Милош Раонич обяви край на своята кариера

Милош Раонич сложи край на своята активна спортна кариера. Бившият световен №3 в световната ранглиста по тенис стори това на 35-годишна възраст. Канадецът обяви решението си в социалните мрежи.

„Ракетата“, както бе известен още той, спечели осем титли от ATP и над 20 милиона долара от наградни фондове за десетилетие и половина на корта. Неговата кариера достигна своя връх през 2016-а, когато той игра на полуфиналите на Откритото първенство на Австралия и на финала на "Уимбълдън", където загуби от Анди Мъри и в двата мача.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Milos Raonic (@mraonic)





„Това е момент, за който знаеш, че един ден ще дойде, но някак си никога не се чувстваш готов за него. Аз съм толкова готов, колкото някога ще бъда. Тенисът е моята любов и мания през по-голямата част от живота ми.“

Аз бях най-щастливият човек, който имаше възможността да изживее и да осъществи мечтите си. Имах възможността да се появявам всеки ден и да се фокусирам върху това просто да се усъвършенствам, виждайки къде ще ме отведе това.“

Какво следва? Няма да забавям темпото“, написа той в социалните мрежи.

Роден в бивша Югославия по време на разпада на страната в началото на 90-е години, Раонич и семейството му се преместиха в Канада, когато той беше на три години. Той стана професионалист през 2008 година и спечели първата си титла от АТП в Сан Хосе три години по-късно, побеждавайки Фернандо Вердаско на финала.

Раонич игра на четири финала на турнири от сериите "Мастърс" 1000 от 2013 до 2020 година и загуби всичките - първо от Рафаел Надал, а останалите три от Новак Джокович.

Загубата му от Джокович на турнира "Мастърс" в Синсинати през 2020 година беше последното му участие на финал на АТП, а за последно той беше на корта при поражението в първия кръг от германеца Доминик Кьопфер на Олимпийските игри в Париж 2024.