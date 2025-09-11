БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антоанета Стефанова с реми в Самарканд

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Българката запазва място в челните позиции на класирането.

антоанета стефанова приключи световната купа батуми
Снимка: БТА
Слушай новината

Българската шахматистка Антоанета Стефанова остава в челните позиции при жените на Голямия швейцарски турнир на ФИДЕ (FIDE Grand Swiss) в узбекистанския град Самарканд и след седмия кръг.

Стефанова направи реми с белите фигури с рускинята Катерина Лагно. Партията продължи 26 хода. С 5 точки Стефанова е трета в класирането, като пред нея са само Лагно с 5,5 точки и индийката Рамешбабу Вайшали, която е лидер с 6 пункта.

Другата българка в турнира Нургюл Салимова също завърши реми. С черните фигури тя раздели точката с друга рускиня - Полина Шувалова. След този резултат Салимова има 3,5 точки и е сред първите 25 в класирането.

При мъжете Иван Чепаринов инкасира първо поражение от началото на турнира. След 52 хода игра с черните фигури той отстъпи пред унгареца Ричард Рапорт. След поражението Чепаринов остава с 3,5 точки в актива.

Начело с по 5,5 точки са германецът Матиас Блубаум и индиецът Нихал Сарин.

# Нургюл Салимова #Иван Чепаринов #Антоанета Стефанова #шахмат

