Антоанета Стефанова с реми в Самарканд

Българската шахматистка Антоанета Стефанова остава в челните позиции при жените на Голямия швейцарски турнир на ФИДЕ (FIDE Grand Swiss) в узбекистанския град Самарканд и след седмия кръг.

Стефанова направи реми с белите фигури с рускинята Катерина Лагно. Партията продължи 26 хода. С 5 точки Стефанова е трета в класирането, като пред нея са само Лагно с 5,5 точки и индийката Рамешбабу Вайшали, която е лидер с 6 пункта.

Другата българка в турнира Нургюл Салимова също завърши реми. С черните фигури тя раздели точката с друга рускиня - Полина Шувалова. След този резултат Салимова има 3,5 точки и е сред първите 25 в класирането.

При мъжете Иван Чепаринов инкасира първо поражение от началото на турнира. След 52 хода игра с черните фигури той отстъпи пред унгареца Ричард Рапорт. След поражението Чепаринов остава с 3,5 точки в актива.

Начело с по 5,5 точки са германецът Матиас Блубаум и индиецът Нихал Сарин.