Антонио Рюдигер е готов да помага на Германия

Защитникът на Германия Антонио Рюдигер заяви, че е готов да бъде полезен на отбора независимо от ролята си – като титуляр или като резерва. Той говори пред медиите по време на подготвителния лагер в Херцогенаурах.

Очакванията са бранителят на Реал Мадрид да започне от пейката, като предпочитани в центъра на защитата са Йонатан Та и Нико Шлотербек, които според самия него се представят много силно през сезона.

„Ще бъда готов, ако Юлиан има нужда от мен – независимо дали ще вляза като резерва, за да задържим резултата. Йона и Нико показват постоянство и играят на високо ниво. Смятам, че националният отбор разполага с изключително качество и дълбочина в центъра на защитата“, коментира Рюдигер.

С 81 мача за Бундестима той е сред най-опитните в състава, като повече участия има единствено капитанът Йозуа Кимих със 106. Въпреки конкуренцията, Рюдигер е оптимист за представянето на тима на световното първенство, където Германия е в група с Кюрасао, Кот д'Ивоар и Еквадор.