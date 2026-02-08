БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Анже надви Тулуза в Лига 1

Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
В друг мач от кръга Льо Авър отказа Страсбург.

Анже надви Тулуза в Лига 1
Анже постигна втори пореден успех в Лига 1. На свой терен тимът надви Тулуза с 1:0 в мач от 21-ия кръг. За Анже това е осма победа във френското първенство, включително и първа в последните 12 домакински двубоя. Отборът събра 29 точки на девета позиция във временното класиране. Футболистите на Тулуза са осми с точка повече – 30.

Победният гол за домакините беше дело на Лилиан Раолисоа в 89-ата минута, след като френският защитник прати топката във вратата на Тулуза с прецизен удар от дистанция. Преди това, в 70-ата минута Ясин Белхдим също можеше да донесе преднина на Анже, но удари греда.

Льо Авър също записа домакински успех, побеждавайки Страсбург с 2:1. Тимът на Льо Авър прекъсна серия от три мача без победа в Лига 1 и е 13-и към момента с 23 точки в актива си. Страсбург претърпя второ поредно поражение, като заема седмо място с 30 точки.

Домакините поведоха с 1:0 в 26-ата минута, когато се разписа 17-годишния защитник Стефан Загаду, а три минути по-късно Страсбург остана с 10 човека на терена след директния червен картон на Исмаел Дукуре. Въпреки, че бяха с играч по-малко, гостите изравниха в 36-ата минута чрез Марсиал Годо, но сенегалецът Иса Сумаре върна аванса за Льо Авър в 54-ата минута, разписвайки се за 2:1.

В друг мач от 21-ия кръг Оксер и ФК Париж завършиха при равенство 0:0. За Оксер равенството беше второ поредно, като отборът се намира в зоната на изпадащите – на 16-а позиция с 14 точки. След третото си поредно равенство ФК Париж се намира с едно място по-нагоре в класирането - 15-и, но и с 8 точки повече от Оксер – 22.

