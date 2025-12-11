БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кабинетът "Желязков" подаде оставка

Апелативният съд в Белград освободи условно Сретен Йосич след 13 години в затвора

от БНТ , Източник: БТА
По света
Йоца Амстердамеца беше осъден на 15 години затвор за подстрекаване към убийство, извършено през през 1995 г.

Сретен Йосич, известен като Йоца Амстердам, някогашна централна фигура в престъпния свят в Сърбия, бе условно освободен с решение на Апелативния съд в Белград, съобщи сръбското издание "Данас". Съдът уважи жалбата на защитата и измени първоинстанционното решение, постановено по-рано тази година, като разпореди Йосич да бъде освободен незабавно. Изпитателният срок на условното освобождаване е до 28 февруари 2026 г.

В решението си Апелативният съд посочва, че са изпълнени всички законови критерии за прилагане на мярката, пояснява "Данас". Докладът на институцията, в която Йосич изтърпяваше 15-годишната си присъда, сочи "максимален напредък в поправителната програма", както и изпълнение на общите и индивидуални цели на наказанието. Според съда има достатъчни основания да се очаква, че той няма да извърши ново престъпление до края на срока на присъдата.

Защитата на Йосич внесе искане за условно освобождаване във Висшия съд в Белград още през септември, припомня "Данас". То бе отхвърлено, след което адвокатите подадоха жалба пред Апелативния съд, който окончателно отмени решението на първата инстанция.

Йосич бе арестуван през април 2009 г. по подозрение за участие в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич. В края на процеса той бе окончателно оправдан по това обвинение. Въпреки това, след отмяната на мярката "задържане под стража" през декември 2012 г., той не бе освободен, а преместен в затвора "Забела" в Пожаревац, за да изтърпи 15-годишна присъда за подстрекателство към убийството на друга фигура от престъпния свят - Горан Марянович, известен и като Гокси Бомбаш, извършено през 1995 г.

