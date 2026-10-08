АПИ: Заради аварийно състояние на фуга на мост над река Харманлийска е стеснена активната лента

Заради аварийно състояние на фуга на мост над река Харманлийска, между 67-и и 66-и км на АМ „Марица“ в област Хасково, в платното за Пловдив, е стеснена част от активната лента и е ограничено навлизането в аварийната, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът преминава в свободната част от пътното платно, а скоростта е ограничена до 70 км/ч.

От пътната агенция се извиняват за причиненото неудобство, като предупреждават, че водачите да се движат с повишено внимание и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.