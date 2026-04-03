Арбелоа обмисля да даде почивка на Винисиус в Ла Лига

Нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор до последно ще бъде под въпрос за мача на срещу Майорка от Ла Лига. Новината съобщи старши треньорът Алваро Арбелоа.



Двубоят е в събота от 17:15 часа, а във вторник предстои изключително важен четвъртфинал от Шампионската лига срещу Байерн Мюнхен. Именно заради това Арбелоа все още не е решил колко време да даде на звездата си.

"Той е уморен, защото моят приятел Карло (Анчелоти) не му даде много време за почивка. Това все пак е нормално. Очакванията към Реал Мадрид и Бразилия не се различават, те са огромни. Вини има натоварена програма и не се е спрял дори за един ден. Ще видим днес какво е състоянието му и ще преценим какво да правим за утре", каза Арбелоа.

За разлика от Винисиус, Джуд Белингам остана неизползвана резерва и в двата мача на Англия. Според информация на вестник Marca, в Реал Мадрид не са доволни от начина, по който Томас Тухел третира халфа и твърдят, че не е било нужно той да пътува с националите толкова скоро след контузия.



Защитникът Едер Милитао също поднови тренировки през паузата и през уикенда може да играе първия си мач от декември насам.