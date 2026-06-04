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Жозе Моуриньо отнесе спора си с турските футболни власти до Европейския съд по правата на човека

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Спорт
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Португалският специалист оспорва дисциплинарните санкции, наложени му по време на престоя във Фенербахче, а ЕСПЧ вече е поискал становище от турската държава

Жозе Моуриньо отнесе спора си с турските футболни власти до Европейския съд по правата на човека
Снимка: БГНЕС
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Бившият наставник на Фенербахче Жозе Моуриньо е подал жалба срещу Турция в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), оспорвайки дисциплинарните наказания, наложени му по време на работата му в турската Суперлига.

Според информация на турското издание "Türkiye Today“, съдът в Страсбург е приел жалбата за разглеждане и на 1 юни официално е поискал становище от турските власти. Анкара разполага с шестмесечен срок, за да представи своята позиция по случая.

Казусът е свързан със санкции, наложени на португалския специалист от Професионалната дисциплинарна комисия на Турската футболна федерация след негови коментари след двубой срещу Трабзонспор през ноември 2024 година. Наказанията включват забрана за достъп до съблекалнята и финансови глоби в размер на стотици хиляди турски лири.

След като Арбитражната комисия на федерацията потвърждава санкциите, Моуриньо решава да потърси защита пред ЕСПЧ. В жалбата си той твърди, че дисциплинарните органи на турския футбол не са достатъчно независими и че наложените мерки са нарушили правото му на свобода на изразяване.

Португалецът посочва още, че мотивираното решение по случая не му е било връчено по надлежния ред, което според него представлява нарушение на правото на справедлив процес.

От Европейския съд уточняват, че искането за становище към турската държава не представлява произнасяне по съществото на спора, а е част от стандартната процедура по разглеждане на жалбата.

Моуриньо беше начело на Фенербахче между 2024 и 2025 година, преди да поеме Бенфика. В последните дни името му отново се появи в медийното пространство и във връзка с евентуално завръщане в Реал Мадрид след предстоящите президентски избори в испанския гранд.

# Жозе Моуриньо #Европейски съд по правата на човека

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